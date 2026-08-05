Σε εκδήλωση στο Κατάκολο για “ζωντανά” χωριά οι «Δρόμοι της Ελιάς»

Οι «Δρόμοι της Ελιάς» παρουσίασαν στο 13ο Port Festival στο Κατάκολο Ηλείας την οργανωμένη αποστολή καταγραφής σε έξι χωριά της Δυτικής Ελλάδας.

Τρεις βραδιές στο άλσος του Κατάκολου έδωσαν το έναυσμα για ένα νέο ταξίδι. Νέοι εθελοντές θα βγουν στα χωριά, θα ακούσουν τους κατοίκους και θα καταγράψουν όσα αξίζει να σωθούν.

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Οι Δρόμοι της Ελιάς» συμμετείχε από τις 31 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου στο 13ο Port Festival, παρουσιάζοντας την ANIMA TERRA, μια πρωτοβουλία για τα αγροτικά χωριά της Ελλάδας και της Μεσογείου που απειλούνται από την ερήμωση. Κεντρικός στόχος ήταν το κάλεσμα για τους πρώτους 50 εθελοντές, οι οποίοι από τον Σεπτέμβριο θα πραγματοποιήσουν έρευνα πεδίου.

Η πρώτη αποστολή αφορά έξι κοινότητες της Δυτικής Ελλάδας: το Κολίρι του Δήμου Πύργου, την Πτέρη του Δήμου Αιγιαλείας, την Πλατανιώτισσα του Δήμου Καλαβρύτων και την Καλλιθέα, τον Κυπάρισσο και το Άνω Κεράσοβο του Δήμου Αγρινίου και 10 κοινότητες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Οι εθελοντές θα συνομιλήσουν με κατοίκους και παραγωγούς, θα συμπληρώσουν ερωτηματολόγια και θα καταγράψουν με φωτογραφίες και βίντεο τα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος κάθε χωριού.

«Δεν ζητάμε εργατικά χέρια. Ζητάμε μάτια και αυτιά. Κανένας μελετητής δεν ξέρει ποιο είναι το δέντρο κάτω από το οποίο μαζευόταν το χωριό. Αυτά τα ξέρουν οι άνθρωποι του τόπου», τονίζει ο εκτελεστικός διευθυντής «Οι Δρόμοι της Ελιάς» Γιώργος Καραμπάτος.

Στα Rail Talks Katakolo 2026, ο Γιώργος Καραμπάτος συνέδεσε την εμπειρία των «Δρόμων της Ελιάς» με τον σιδηρόδρομο της Πελοποννήσου: έναν άξονα που μπορεί να ενώσει μνημεία, τοπία, προϊόντα και κοινότητες. Η λειτουργία της γραμμής Πύργος–Κατάκολο τις ημέρες του φεστιβάλ έδειξε ότι ο πολιτισμός μπορεί να ξαναδώσει λόγο ύπαρξης σε μια διαδρομή.

«Το όνειρό μου είναι να ακούσουμε ξανά το τρένο να σφυρίζει και να δούμε τις πλατείες των χωριών γεμάτες ζωή», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν άτομα άνω των 18 ετών, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εμπειρία. Προβλέπονται δύο μονοήμερες επισκέψεις σε ένα χωριό και εκπαίδευση στην Καλαμάτα, στις 5–6 ή 12–13 Σεπτεμβρίου.

Καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησης και γεύματος και παρέχεται βεβαίωση συμμετοχής, ενώ η έρευνα πεδίου αρχίζει στις 19 Σεπτεμβρίου.

Δηλώσεις συμμετοχής έως 31 Αυγούστου στο animaterra.org, στο μέιλ info@animaterra.org και στο τηλέφωνο 2721181631.