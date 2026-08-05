Ο Χανδρινός για τα σπιτάκια ανακύκλωσης

Τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο επικρίνει δριμύτατα ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός, για την υπόθεση με τα περιβόητα “σπιτάκια ανακύκλωσης” (και) του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, για τα οποία πραγματοποιεί έρευνα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

“Ο κ. Βασιλόπουλος δεν υπήρξε ένας απλός παρατηρητής της υπόθεσης. Απεναντίας προσπάθησε να εκμεταλλευτεί πολιτικά το συγκεκριμένο θέμα με στόχο πάντα την ψηφοθηρία”, αναφέρει ο κ. Χανδρινός και πληροφορεί πως “τον Ιανουάριο του 2020 παρέστη στα εγκαίνια Πολυχώρου Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης στο Ναύπλιο και, σύμφωνα με επίσημο δελτίο Τύπου του ίδιου του Δήμου Καλαμάτας, ζήτησε από τον τότε υπουργό Εσωτερικών να έρθει το συγκεκριμένο πρόγραμμα και στην Καλαμάτα”.

Για τη δημόσια δήλωσή του στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας ότι “το 2021 «μας πίεσαν αρκετά», προκειμένου ο Δήμος Καλαμάτας να αποκτήσει επιπλέον «σπιτάκια»”, ο κ. Χανδρινός κάνει λόγο για “εξαιρετικά σοβαρή καταγγελία που δεν μπορεί να μείνει μετέωρη”.Και καλεί τον δήμαρχο “να σταματήσει την πολιτική πρακτική του Ποντίου Πιλάτου και να συγκαλέσει εκτάκτως δημοτικό συμβούλιο, παρουσία όλων των εμπλεκομένων προσώπων και να μας ενημερώσει πλήρως για όσα γνωρίζει. Είναι υποχρεωμένος να κατονομάσει αυτούς που, όπως ο ίδιος καταγγέλλει, τον «πίεσαν»!”.