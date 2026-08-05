Ο Αύγουστος των ψευδαισθήσεων και της Ιστορίας

«Τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις», λέει μια δημοσιογραφική ρήση που αποδίδεται στον Ουμπέρτο Έκο. «Δεν θα χαλάσουμε τα μπάνια του λαού», είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Όμως η Ιστορία έχει τη δική της, συχνά αμείλικτη, άποψη.

Για την Ελλάδα, ο Αύγουστος δεν είναι μήνας πολιτικής αδράνειας. Είναι μήνας δραματικών εξελίξεων. Τον Αύγουστο του 1922 κατέρρευσε το μικρασιατικό μέτωπο, οδηγώντας στην Καταστροφή της Σμύρνης και στον ξεριζωμό του μικρασιατικού ελληνισμού. Τον Αύγουστο του 1974, με τον «Αττίλα ΙΙ», ολοκληρώθηκε η τουρκική εισβολή στην Κύπρο, παγιώνοντας μέχρι σήμερα την κατοχή του 37% του νησιού.

Έχουμε και τους Αποστάτες. Η κυβέρνηση του Ηλία Τσιριμώκου ορκίστηκε στις 20 Αυγούστου 1965, μετά την αποτυχία της κυβέρνησης Νόβα να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης. Η κυβέρνηση Τσιριμώκου επίσης δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης, καταψηφίστηκε στις 28 Αυγούστου και παραιτήθηκε, παρατείνοντας την πολιτική κρίση της «Αποστασίας».

Η ελληνική πολιτική ιστορία είναι γεμάτη από «θερμούς» Αυγούστους, που διέψευσαν όσους πίστευαν ότι το καλοκαίρι αναστέλλει τις εξελίξεις. Η γεωπολιτική δεν κάνει διακοπές. Ούτε οι πολιτικές κρίσεις γνωρίζουν θερινή ραστώνη.

Και ο φετινός Αύγουστος διαμορφώνεται μέσα σε ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας. Στο εξωτερικό μέτωπο, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Κυπριακό και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις παραμένουν ανοικτές. Στο εσωτερικό, η κυβέρνηση βρίσκεται σε εμφανή πολιτική φθορά (σκάνδαλα, αλαζονεία, καθεστωτική νοοτροπία, κομματοκρατία, ανικανότητα, ακρίβεια...), υπό την πίεση διαδοχικών κρίσεων, ενώ η αντιπολίτευση αδυνατεί μέχρι στιγμής να διαμορφώσει μια πειστική εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη στο «καναβάτσο», η θεσμική αντιπολίτευση ομφαλοσκοπεί και περί άλλων τυρβάζει. Το αποτέλεσμα είναι ένα πολιτικό σκηνικό ασυνήθιστα ρευστό.

Σε τέτοιες περιόδους, η Ιστορία δείχνει ότι τα γεγονότα επιταχύνονται. Όταν η εξουσία δοκιμάζεται, η λαϊκή οργή ξεχειλίζει, η αντιπολίτευση δεν κεφαλαιοποιεί τη φθορά και το διεθνές περιβάλλον γίνεται ολοένα πιο ασταθές, οι πολιτικές εκπλήξεις δεν αποτελούν εξαίρεση, αποτελούν σοβαρό ενδεχόμενο. Ίσως, λοιπόν, και ο φετινός Αύγουστος να αποδειχθεί ένας ακόμη μήνας που θα εγγραφεί στην πολιτική ιστορία της χώρας.