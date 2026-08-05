Πλούσιος απολογισμός δράσης της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η καλοκαιρινή εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 2026, που πραγματοποιήθηκε από το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού (ΕΛΙΒΙΠ), με κεντρικό θέμα «Βιβλία, παράθυρα ανοιχτά».

Η φετινή διοργάνωση είχε ιδιαίτερη σημασία για τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, καθώς το θέμα της εκστρατείας προέκυψε από πρόταση που είχε καταθέσει η ίδια η Βιβλιοθήκη κατά την προηγούμενη χρονιά. Η επιλογή αυτή αποτέλεσε ιδιαίτερη τιμή και αναγνώριση της δημιουργικής συμβολής της στο Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών.

Συνολικά στις δύο δομές της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας πραγματοποιήθηκαν 34 δημιουργικά εργαστήρια, με τη συμμετοχή 30 εμψυχωτών. Υποβλήθηκαν συνολικά 850 αιτήσεις συμμετοχής και 600 παιδιά συμμετείχαν στις δράσεις της φετινής εκστρατείας, επιβεβαιώνοντας ότι ο θεσμός αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για τη φιλαναγνωσία και τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών στη Μεσσηνία. Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας υλοποιήθηκαν 16 δημιουργικά εργαστήρια, τα οποία σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν από 20 εμψυχωτές, εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για τα εργαστήρια υποβλήθηκαν 500 αιτήσεις συμμετοχής, ενώ συνολικά συμμετείχαν 250 παιδιά, τα οποία είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο του βιβλίου μέσα από τη δημιουργική γραφή, την αφήγηση, το θεατρικό παιχνίδι, τις εικαστικές δράσεις και τη φιλαναγνωσία.

Στο παιδικό Παράρτημα Τριφυλίας πραγματοποιήθηκαν 18 δημιουργικά εργαστήρια τα οποία σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν από 12 εμψυχωτές. Καταγράφηκαν 350 συμμετοχές παιδιών, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική παρουσία του Παραρτήματος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης και την ουσιαστική σχέση που έχει αναπτύξει με την τοπική κοινωνία. Η επιτυχία της καλοκαιρινής εκστρατείας Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 2026 επιβεβαιώνει τον σημαντικό ρόλο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας ως πυρήνα πολιτισμού και εκπαίδευσης.

Το ραντεβού ανανεώθηκε για το επόμενο καλοκαίρι και την Καλοκαιρινή Εκστρατεία 2027 (ΚΕ2027), με ακόμη περισσότερες αναγνώσεις και δημιουργικότητα.