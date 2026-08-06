«Τα Γεράκια» στην Πλατανόβρυση

Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία, που συνδυάζει την αναψυχή, την πεζοπορία, την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση της ζωής στην ύπαιθρο, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, με σημείο συνάντησης στις 6 μ.μ. στην Πλατανόβρυση του Δήμου Μεσσήνης, από την πεζοπορική βιωματική ομάδα «Τα Γεράκια».

Η δράση φιλοδοξεί να αναδείξει ότι τα χωριά μπορούν να αποτελέσουν τόπους συνάντησης, δημιουργίας και ποιοτικής ψυχαγωγίας, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, προσφέροντας μια αυθεντική εμπειρία σε κατοίκους και επισκέπτες κάθε ηλικίας. Οι συμμετέχοντες θα ακολουθήσουν πεζοπορική διαδρομή έως τον εντυπωσιακό καταρράκτη της Βαρτήγου (Βαρδήγου), απολαμβάνοντας τη φυσική ομορφιά της περιοχής.

Μετά την επιστροφή στην Πλατανόβρυση, το πρόγραμμα συνεχίζεται με μια ανοιχτή σύναξη στο χωριό, όπου θα πραγματοποιηθούν παιχνίδια για τα παιδιά, πικ νικ, στιγμές χαλάρωσης και δημιουργικής επικοινωνίας, σε μια προσπάθεια να αναδειχθεί η αξία της συνύπαρξης, της φιλοξενίας και της κοινωνικής ζωής στην ελληνική ύπαιθρο. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη. Για πληροφορίες καλέστε στο 6945568387.