Cyclone Project: Πάνω από 1.800 τόνοι απορριμμάτων απομακρύνθηκαν από Μεσσηνία, Αργολίδα και Φωκίδα

Περισσότεροι από 1.800 τόνοι απορριμμάτων απομακρύνθηκαν από το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον σε Αργολίδα, Μεσσηνία και Φωκίδα, στο πλαίσιο του Cyclone Project του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης.

Το πρόγραμμα ολοκλήρωσε παρεμβάσεις σε συνολικά 753 σημεία, μεταξύ των οποίων οδικά δίκτυα, ποτάμια, ρέματα, λίμνες και 62 αρχαιολογικοί χώροι. Στις δράσεις συμμετείχαν 321 εθελοντές, 40 στρατιώτες και 2.181 μαθητές και μαθήτριες από 22 σχολεία.

Στην Αργολίδα πραγματοποιήθηκαν καθαρισμοί σε 331 σημεία, μεταξύ των οποίων 19 επαρχιακές οδοί, 18 ποτάμια και ρέματα, δύο λίμνες και 23 αρχαιολογικοί χώροι. Συλλέχθηκαν 1.172 τόνοι απορριμμάτων, όγκου 8.011 κυβικών μέτρων, ενώ απομακρύνθηκαν περισσότερα από 1,7 εκατ. τεμάχια. Οι παρεμβάσεις περιέλαβαν και την ευρύτερη περιοχή των Μυκηνών και της Επιδαύρου.

Στη Μεσσηνία οι εργασίες κάλυψαν 265 σημεία σε πέντε δήμους, με τη συλλογή 456 τόνων απορριμμάτων, συνολικού όγκου 4.594 κυβικών μέτρων. Οι επιχειρησιακές ομάδες εργάστηκαν, μεταξύ άλλων, σε 46 επαρχιακές οδούς, 22 ποτάμια και ρέματα και 23 αρχαιολογικούς χώρους.

Στη Φωκίδα, με επίκεντρο τον Δήμο Δελφών, πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις σε 157 σημεία, μεταξύ των οποίων 16 αρχαιολογικοί χώροι. Συλλέχθηκαν περισσότεροι από 210 τόνοι απορριμμάτων και απομακρύνθηκαν 328.349 τεμάχια.

Το Cyclone Project λειτουργεί σήμερα με τρεις επιχειρησιακές ομάδες στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, με στόχο τη συστηματική αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων και την προστασία περιοχών ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και πολιτιστικής αξίας.