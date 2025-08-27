Με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό ενισχύεται το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας

Όπως σημειώνεται από την αναπληρώτρια διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας Δήμητρα Καλομοίρη: «Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προχωρά σε μία ακόμη σημαντική παρέμβαση στον τομέα της υγείας, εντάσσοντας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027» τρεις νέες πράξεις, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 4,3 εκατ. ευρώ, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Οι νέες εντάξεις αφορούν και το Νοσοκομείο Μεσσηνίας και συγκεκριμένα: Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Νοσηλευτικές Μονάδες Καλαμάτας και Κυπαρισσίας) με συνολικό κόστος πράξης 776.860 ευρώ και ημερομηνία έναρξης πράξης την 5η-5-2026.

Για το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας εγκρίνεται η προμήθεια: Ενός υπερήχου γυναικολογικής χρήσης, ενός υπερήχου γενικής χρήσης, τριών καρδιογράφων με τροχήλατο, δύο φορητών αναπνευστήρων, δύο απινιδωτών με τροχήλατο, τεσσάρων φορείων ασθενών, δύο monitors ζωτικών λειτουργιών, μιας χειρουργικής τράπεζας, ενός προβολέα οροφής, μιας διαθερμίας, μιας καρέκλας ασθενούς για εξωτερικά ιατρεία, τεσσάρων τροχήλατων ηλεκτρονικών πιεσόμετρων, τεσσάρων οξύμετρων, πολυμηχανήματος διαθλασίμετρου / δεκατόμετρου / τονομέτρου / ταχύμετρου / τοπογραφίας κερατοειδούς / ανάλυσης ξηροφθαλμίας, δύο καρεκλών αιμοκάθαρσης, μιας φυγοκέντρου ψυγείου, δέκα τροχήλατων νοσηλείας νέου τύπου, ενός κλιβάνου υγρής αποστείρωσης, πέντε αναρροφήσεων».

