Πέρα από την εμφάνιση: Πώς οι καθημερινές επιλογές επηρεάζουν την υγεία μας

Όλοι ξέρουμε “τα κλασικά”: καλή διατροφή, λίγη γυμναστική, νερό και ύπνος. Όμως, η υγεία δεν περιορίζεται στις θερμίδες που καταναλώνουμε ή στα beauty tips που ακολουθούμε.

Αντιθέτως, είναι το σύνολο μικρών καθημερινών επιλογών που σταδιακά χτίζουν (ή φθείρουν) σώμα και ψυχή. Από το πώς κοιμόμαστε μέχρι το αν απαντάμε στο τηλέφωνο μιας φίλης, κάθε μικρή συνήθεια αφήνει το αποτύπωμά της.

1. Το στρες και η αντιμετώπισή του

Στρες έχουμε όλοι, άλλοι λιγότερο άλλοι περισσότερο, ανάλογα και με τα όσα συμβαίνουν στη ζωή μας. Μερικοί άνθρωποι όμως έχουν σχεδόν πειστεί ότι μιλάμε για ένα μόνιμο κομμάτι της ζωής τους, που δεν γίνεται να αποβάλουν. Σαν να είναι δεδομένο ότι πρέπει να τρέχεις συνεχώς, να μην προλαβαίνεις να ανασάνεις, να κουβαλάς το άγχος παντού: στη δουλειά, στο σπίτι, ακόμα και στον ύπνο σου. Το πρόβλημα είναι πως αυτό το καθημερινό βάρος επηρεάζει ύπνο, καρδιά, ορμόνες, διάθεση.

Μικρά πρακτικά βήματα καθημερινά, όπως οι βιταμίνες για τριχόπτωση γυναικών για να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις του άγχους και η συζήτηση με κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας για να εντοπίσουμε τη ρίζα του προβλήματος, βοηθούν περισσότερο απ’ όσο νομίζουμε.

2. Ο ύπνος ως βασικό φάρμακο

Δεν υπάρχει καλύτερο δώρο για τον εαυτό μας από τον καλό ύπνο. Δεν έχει σημασία μόνο το πόσες ώρες κοιμόμαστε, βέβαια, αλλά και το πώς: ο συνεχόμενος ύπνος, χωρίς ξυπνήματα, σε σκοτεινό και ήσυχο δωμάτιο είναι σημαντικά πιο ευεργετικός για την υγεία μας.

Οι άνθρωποι συχνά παλεύουν με αϋπνία λόγω στρες ή ορμονικών αλλαγών, κι όμως η έλλειψη ύπνου επηρεάζει καρδιά, διάθεση, βάρος, ακόμα και τη γονιμότητα. Ας του δώσουμε τη σημασία που του αξίζει.

3. Διατροφή με ουσία, όχι δίαιτα

Η κουβέντα γύρω από τη διατροφή έχει καταντήσει αριθμητική: θερμίδες, γραμμάρια, κιλά. Κι όμως, αυτό που μετράει πραγματικά είναι η ποιότητα του φαγητού. Ένα πιάτο γεμάτο φυτικές ίνες για το έντερο, καλά λιπαρά όπως το ελαιόλαδο και οι ξηροί καρποί για τον εγκέφαλο, πρωτεΐνη για ενέργεια - όλα παίζουν ρόλο.

Ειδικά μετά τα 40, η διατροφή γίνεται ακόμα πιο σημαντική, καθώς αλλάζει και ο μεταβολισμός: ασβέστιο και βιταμίνη D γίνονται ασπίδα για τα οστά, μειώνοντας τον κίνδυνο οστεοπόρωσης, ειδικά στις γυναίκες.

4. Κίνηση στην καθημερινότητα

Άλλη μία “κλασική” συμβουλή που όμως δεν γίνεται να αγνοήσουμε, καθώς είναι από τα πιο ευεργετικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για την υγεία μας, τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική.

Αν δεν το συνηθίζεις μπορεί το ξεκίνημα να σου φαίνεται “βουνό”, όμως σύντομα θα καταλάβεις τι… έχανες όσο δεν κινούσουν. Δεν χρειάζεται personal trainer για να μείνεις υγιής. Το περπάτημα μέχρι το σούπερ μάρκετ, οι σκάλες αντί για το ασανσέρ ή δέκα λεπτά χορός στο σπίτι αρκούν για να σπάσει η καθιστική ρουτίνα. Το σώμα δεν θέλει υπερβολές, θέλει συνέπεια.

5. Οι προληπτικοί έλεγχοι ως στάση ζωής

Μια απλή εξέταση αίματος, ένα τεστ Παπ ή μια μαστογραφία σώζουν ζωές και το να… μην αναβάλλεις το ραντεβού με τον γιατρό είναι κι αυτή καθημερινή πράξη φροντίδας. Αν πρέπει να ακολουθήσεις μία μόνο συμβουλή από τα όσα διαβάσεις εδώ, ας είναι αυτή: η πρόληψη δεν είναι πολυτέλεια, αλλά η πιο σοφή επένδυση στον εαυτό μας.

Στην πράξη, οι γυναίκες συχνά βάζουν προτεραιότητα σε όλα τα άλλα (παιδιά, δουλειά, οικογένεια) και αφήνουν τον εαυτό τους τελευταίο. Μην πέσεις σε αυτή την παγίδα!

6. Οι σχέσεις που μας κρατούν ζωντανούς

Ήξερες ότι η μοναξιά αυξάνει τον κίνδυνο κατάθλιψης και καρδιολογικών προβλημάτων; Μια κουβέντα με φίλη, ένας καφέ με συνάδελφο ή ακόμα και ένα “τι κάνεις;” στον ξάδερφο που έχεις να δεις χρόνια δρουν σαν μικρές δόσεις ντοπαμίνης.

Το να ανήκουμε κάπου, να έχουμε ανθρώπους δίπλα μας, λειτουργεί σαν φυσικό αντίδοτο στη φθορά της καθημερινότητας. Οι δεσμοί δεν χρειάζεται να είναι πολλοί, αρκεί να είναι ουσιαστικοί. Ένα σταθερό δίκτυο υποστήριξης μειώνει το άγχος, ενισχύει την αυτοπεποίθηση και μας θυμίζει ότι δεν είμαστε μόνοι στις δυσκολίες.

Χρειάζεται να αλλάξεις τα πάντα από τη μια μέρα στην άλλη; Όχι βέβαια. Αρκεί να αναγνωρίσεις ότι κάθε επιλογή έχει βαρύτητα. Και αυτές οι μικρές, αθόρυβες κινήσεις χτίζουν το πιο σημαντικό κεφάλαιο: μια ζωή με ποιότητα.