Πετυχημένη αιμοδοσία στα Φιλιατρά

Ευχαριστίες εκφράζει ο Δήμος Τριφυλίας στους εθελοντές αιμοδότες που συμμετείχαν στην αιμοδοσία σημειώνοντας παράλληλα: «Χρόνια ενώνουμε τις δυνάμεις μας με το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας για τη μοναδική πράξη αγάπης στον συνάνθρωπο για τη μεγαλύτερη προσφορά στη ζωή. Το προσωπικό του είναι πάντα διαθέσιμο και πρόθυμο να μας στηρίξει αφιλοκερδώς, για να μεταδώσουμε όλοι μαζί το μήνυμα του εθελοντή αιμοδότη.

Μαζί έχουμε διοργανώσει 28 δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας, όπου έχουν συγκεντρωθεί 575 φιάλες αίματος ως προσφορά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ως προσφορά στον συνάνθρωπο.

Εγκάρδιες ευχαριστίες στις κ. Μαρία Καπράλου – Νοσηλεύτρια, κ. Αντωνία Ζώτου – Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων, στον κ. Καρατσάμη Γεώργιο – Οδηγό ασθενοφόρου και το γιατρό κ. Ζαχαρία Στάμο, που πέρασαν το πρωινό αυτής της Κυριακής μαζί μας, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στην αιμοληψία 16 μονάδων αίματος για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος του Δήμου μας».

Κ.Μπ.