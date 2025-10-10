Σωματείο Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας: "Δυστυχώς οι δεσμεύσεις του υπουργού δεν υλοποιήθηκαν"

Οι δεσμεύσεις που είχε δώσει πριν από 5 μήνες ο υπουργός Υγείας δεν τηρήθηκαν “και παραμένει κάθε μέρα ο κίνδυνος της κατάρρευσης μεγάλων κλινικών του Νοσοκομείου Καλαμάτας, καθώς δουλεύουν με το μισό αριθμό των απαιτούμενων (βάση του οργανογράμματος) ιατρών”.

Αυτό τονίζει το Σωματείο Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Ν. Μεσσηνίας κι εκφράζοντας την ανησυχία του επισημαίνει πως διεκδικεί “την άμεση προκήρυξη του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων ιατρών”.

Στην ανακοίνωσή του το Σωματείο Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Ν. Μεσσηνίας σημειώνει:

“Έντονη είναι η ανησυχία μας για τη συνεχιζόμενη υποστελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, το οποίο αποτελεί το βασικό πυλώνα δημόσιας υγειονομικής φροντίδας στη Μεσσηνία.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι κενές θέσεις ιατρών ΕΣΥ φτάνουν τις 36 επί συνόλου 124 οργανικών θέσεων, με βάση το οργανόγραμμα του Νοσοκομείου.

Αναφερόμαστε δε σε ένα παλιό οργανόγραμμα, που ακόμα και εάν ήταν πλήρως καλυμμένο, δεν θα κάλυπτε τις ανάγκες του Νομού. Το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας εξυπηρετεί μια ευρεία περιοχή, είναι πρώτο σε αριθμό νοσηλειών στην 6η ΥΠΕ και κατατάσσεται πανελλαδικά 4ο σε προσέλευση ασθενών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών για το 2024, καθώς το επισκέφθηκαν 99.129 ασθενείς!

Στις 16-05-25, σε προηγούμενη συνάντηση μας με τον υπουργό Υγείας, αποσπάσαμε δεσμεύσεις για την ικανοποίηση των παρακάτω σημαντικών για την επιβίωση των Νοσοκομείων του Νομού, αιτημάτων μας:

1) Την ταυτόχρονη προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων των παθολόγων.

2) Την μονιμοποίηση επικουρικών ιατρών, που καλύπτουν επί σειρά πολλών ετών, κάθε άλλο παρά επικουρικές ανάγκες.

3) Την κατάθεση τροπολογίας που θα επιτρέπει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και τους Δήμους, την χορήγηση επιδόματος ενοικίου στους γιατρούς που αποδέχονται τον διορισμό τους στις Υγειονομικές Μονάδες του Νομού μας.

Δυστυχώς, μετά από 5 μήνες, οι δεσμεύσεις αυτές δεν υλοποιήθηκαν. Βρισκόμαστε σήμερα ακριβώς στην ίδια κατάσταση και παραμένει κάθε μέρα ο κίνδυνος της κατάρρευσης μεγάλων κλινικών του Νοσοκομείου Καλαμάτας, καθώς δουλεύουν με το μισό αριθμό των απαιτούμενων (βάση του οργανογράμματος) ιατρών.

Εμμένουμε στα παραπάνω αιτήματα μας και επιπλέον διεκδικούμε:

1. Την άμεση προκήρυξη του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων ιατρών.

2. Την ενίσχυση του Νοσοκομείου με βάση τις πραγματικές λειτουργικές του ανάγκες, με έμφαση σε κρίσιμες ειδικότητες.

3. Την έγκαιρη παράταση της θητείας (καθώς λήγει στο τέλους του 2025) των επικουρικών ιατρών και επιτέλους την μονιμοποίησή τους.

4. Aποφασιστική ενίσχυση με μόνιμο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό των Νοσοκομείων του Νομού, έτσι ώστε οι ασθενείς να μπορούν έγκαιρα, χωρίς αναμονές, να εξετάζονται στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία και πλήρη ανάπτυξη της δημόσιας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία), η οποία θα έπρεπε να είναι ο βασικός πυλώνας της τακτικής παρακολούθησης. Μέχρι να γίνουν τα παραπάνω, απαιτούμε την αναστολή εφαρμογής της πρόσφατης υπουργικής απόφασης για τα τακτικά ραντεβού”.