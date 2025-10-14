Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού ζητεί το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Αναλυτικά η ανακοίνωση που υπογράφουν ο πρόεδρος του Σωματείου Δημήτρης Τσιλίκας και ο αναπληρωτής γραμματέας Γιώργος Αρβανιτογιάννης αναφέρει:

“Με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας κ. Αδωνι Γεωργιάδη την Παρασκευή 10-10-2025, αναμένουμε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όπως είχε δηλώσει στην προηγούμενη επίσκεψή του στο Νοσοκομείο Καλαμάτας δηλώνουμε τις ότι όλο το προσωπικό εργάζεται με αυταπάρνηση υπερεντατικοποίηση προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες .

Οι ελλείψεις σε πολλές ειδικότητες είναι υπαρκτές:

Σε Ιατρικό προσωπικό ιδίως Παθολόγους και δεύτερο Ογκολόγο

Στο Ακτινολογικό τμήμα στα Διαγνωστικά εργαστήρια, Νοσηλευτικό, Μαίες και σε άλλους σημαντικούς τομείς.

Επιφέροντας την εργασιακή εξουθένωση των εργαζομένων.

Με τις προσπάθειες που καταβάλει η νέα Διοίκηση Ευελπιστούμε, να αυξηθούν οι οργανικές θέσεις στο υπό κατάρτηση νέο οργανόγραμμα του νοσοκομείου. να αναπτυχθούν καινούργια Τμήματα, όπως Ογκολογικό, Ακτινοθεραπευτικό. κ.α.

Το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας εξυπηρετεί μια ευρεία περιοχή, είναι πρώτο σε αριθμό νοσηλειών της Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου στην 6η ΥΠΕ και κατατάσσεται 4ο πανελλαδικά σε προσέλευση ασθενών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών για το 2024

ΔΙΕΚΔΙΚΟΎΜΕ.

• Μονιμοποίηση όλου το Επικουρικού προσωπικού με όποια σύμβαση εργασίας προσφέρει υπηρεσίες.

• Προκήρυξη για κάλυψη όλων των οργανικών θέσεων .•Επαρκή -Χρηματοδότηση

• Ένταξη στα ΒΑΕ

• Αντιστροφή των Ιδιωτικοποιήσεων”.