Οι μυστικοί σύμμαχοι ενάντια στο στρες και ο ρόλος της άσκησης στην υγεία συνολικά

Είτε το συνειδητοποιούμε είτε όχι, το στρες είναι καθημερινός επισκέπτης στις ζωές μας.

Μπορεί να οφείλεται σε πλήθος παραγόντων, πολλές φορές όμως πρόκειται για την αντίδραση του οργανισμού σε πιέσεις και απρόβλεπτες καταστάσεις που μας επηρεάζουν. Κι όταν γίνεται χρόνιο; Τότε η κατάσταση αλλάζει δραματικά.

Το χρόνιο στρες αυξάνει την κορτιζόλη, τη γνωστή “ορμόνη του άγχους”, και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την καρδιά, τον εγκέφαλο, το ανοσοποιητικό ακόμα και την πέψη. Οι επιπτώσεις του ωστόσο δεν περιορίζονται μόνο σε σωματικά συμπτώματα, αλλά επηρεάζουν και την ψυχική μας ισορροπία, οδηγώντας σε νευρικότητα και κόπωση.

Ποιοι είναι, λοιπόν, οι σημαντικότεροι σύμμαχοί μας για να ανταπεξέλθουμε σε τέτοιες καταστάσεις;

1. Άσκηση

Ως άνθρωπος που οριακά μισούσε τη γυμναστική από μικρός θα με βόλευε να μη “δουλεύει” ως τρόπος αντιμετώπισης του στρες, but I’m sad to report ότι όντως έχει αποτέλεσμα.

Δεν γίνεται να βλέπουμε την άσκηση μόνο ως αγγαρεία ή τρόπο μείωσης βάρους, αλλά οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι πρόκειται για τον πιο δυνατό σύμμαχο κατά του στρες. Όταν ασκούμαστε, είτε με προπονητή σε γυμναστήριο είτε μόνοι στο σπίτι με εξοπλισμό INTERSPORT, ο οργανισμός απελευθερώνει ενδορφίνες, τις φυσικές ορμόνες της ευτυχίας, που μειώνουν την αντίληψη του πόνου και βελτιώνουν τη διάθεση.

Αλλά τα οφέλη της άσκησης δεν σταματούν εκεί: μειώνει επίσης την κορτιζόλη, ενισχύει την καρδιαγγειακή υγεία και βοηθά στην καλύτερη ποιότητα ύπνου. Ταυτόχρονα, προσφέρει αίσθηση επίτευξης και πειθαρχίας. Ε δεν τα λες και λίγα όλα αυτά!

Δες μερικούς τύπους άσκησης που βοηθούν ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση του στρες σε περίπτωση που ψάχνεις ιδέες και εναλλακτικές:

Cardio : τρέξιμο, ποδήλατο, κολύμπι για εκτόνωση ενέργειας.

: τρέξιμο, ποδήλατο, κολύμπι για εκτόνωση ενέργειας. Strength training : βάρη και ασκήσεις ενδυνάμωσης για αίσθηση δύναμης και ελέγχου.

: βάρη και ασκήσεις ενδυνάμωσης για αίσθηση δύναμης και ελέγχου. Yoga / Pilates: συνδυάζουν χαλάρωση, αναπνοή και ευλυγισία - ιδανικά για την ψυχική ισορροπία.

Ακόμα και 20-30 λεπτά την ημέρα κάνουν μεγάλη διαφορά. Μην τα αμελείς!

2. Χόμπι και δημιουργικότητα

Κι όμως, το να αφιερώνεις χρόνο σε δραστηριότητες που αγαπάς μπορεί να μειώσει σε εξαιρετικά σημαντικό βαθμό το στρες - το επιβεβαιώνουν εκατοντάδες έρευνες του PubMed, κάποιες από τις οποίες είναι και εξαιρετικά πρόσφατες, αφού στηρίζονται σε δεδομένα που λήφθηκαν εν μέσω COVID. Ποιες δραστηριότητες μπορεί να είναι αυτές; Ζωγραφική, μουσική, μαγειρική ή ακόμα και το διάβασμα μπορούν να… αποσπάσουν την προσοχή σου από το άγχος και να μειώσουν την έντασή του.

Κι αν δεν ξέρεις ποια δραστηριότητα σου αρέσει; Ξεκίνα να δοκιμάζεις! Μη θεωρήσεις τίποτα “χαζό” ή “μικρό”. Ακόμα και το να φτιάχνεις παζλ ή να διαβάζεις fanfic μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση και να μειώσει το άγχος σου.

3. Κοινωνική στήριξη

Ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί μας σύμμαχοι σε οτιδήποτε, αν όχι οι φίλοι και η οικογένειά μας; Το ίδιο ισχύει και με το στρες. Ακόμα και μια online κοινότητα ανθρώπων που έχουν κοινά ενδιαφέροντα με εμάς είναι ζωτικής σημασίας.

Η αίσθηση ότι δεν είμαστε μόνοι όταν αντιμετωπίζουμε δυσκολίες μειώνει την κορτιζόλη και προσφέρει ψυχική ανάταση. Μερικές φορές, ακόμα και μια απλή κουβέντα με έναν φίλο μπορεί να έχει μεγαλύτερη επίδραση από ό,τι νομίζουμε.

4. Διατροφή

“Μα καλά, όλα έχουν σχέση με τη διατροφή;”

Εύλογη η απορία σου είναι η αλήθεια. Η απάντηση όμως είναι εξαιρετικά απλή: Ναι. Το φαγητό μπορεί να είναι το πιο δυνατό μας όπλο απέναντι στο στρες, αρκεί να κάνουμε τις σωστές επιλογές.

Ένα πιάτο γεμάτο χρώματα από λαχανικά, φρούτα και σπόρους λειτουργεί σαν φυσικό “ηρεμιστικό”. Οι ξηροί καρποί, τα λιπαρά ψάρια και η μαύρη σοκολάτα χαμηλώνουν την κορτιζόλη και βελτιώνουν τη διάθεση. Αντίθετα, ένα ενεργειακό ποτό ή ο πολύς καφές μπορούν να μας κάνουν πιο ανήσυχους.

5. Θεραπεία

Μερικές φορές, το στρες ξεπερνά τις δικές μας δυνάμεις και τότε η πιο σοφή επιλογή είναι να ζητήσουμε επαγγελματική βοήθεια - και αυτό δεν είναι μυστικό αλλά η πιο σωστή επιλογή που θα κάνεις για την ψυχική σου υγεία, ειδικά αν νιώθεις ότι το άγχος επηρεάζει την καθημερινότητά σου.

Ένας ψυχολόγος μπορεί να μας δώσει εργαλεία για να κατανοήσουμε καλύτερα τις αιτίες του άγχους και να μάθουμε πρακτικές τεχνικές διαχείρισής του. Επίσης, η επαγγελματική υποστήριξη μειώνει το αίσθημα μοναξιάς και μας δίνει έναν ασφαλή χώρο για να μιλήσουμε ανοιχτά. Μη βλέπεις, λοιπόν, τη θεραπεία ως “έσχατη λύση”, αλλά σαν ένα ενεργό σύμμαχο για πιο ισορροπημένη ζωή.