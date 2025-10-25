Δράση ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού (βίντεο)

Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού και το πρόγραμμα “Φώφη Γεννηματά”, πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, με μήνυμα ότι “η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές”.

Ο Οκτώβριος έχει καθιερωθεί ως “Μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού” και η 25η Οκτωβρίου ως “Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού”.

Η δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού της Καλαμάτας, συνδιοργανώθηκε από το Κέντρο Υγείας, τις ΤοΜΥ 1,2 και 3 και το Νοσοκομείο Καλαμάτας, με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Μεσσηνίας, καθώς και του Δήμου Καλαμάτας με την υποστήριξη του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας.

Στην επιτόπια ενημέρωση που έγινε από όλους τους φορείς, επισημάνθηκε η καθοριστική σημασία της αυτοεξέτασης και της τακτικής μαστογραφίας.

“H πρόληψη, η ενημέρωση, η έγκαιρη διάγνωση μπορούν και σώζουν ζωές”, δήλωσε ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος και πρόσθεσε: “Εμείς ως Δήμος Καλαμάτας στηρίζουμε, και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τέτοιες πρωτοβουλίες. Πρωτοβουλίες που ευαισθητοποιούν και ενημερώνουν. Όλοι αναγνωρίζουμε ότι η έγκαιρη διάγνωση αποτελεί το πιο βασικό σημείο της θεραπείας”.

Ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος παρατήρησε πως “είναι πολύ σημαντικό θέμα η πρόληψη του καρκίνου. Ολες οι τοπικές δυνάμεις ενώνονται και συνεργάζονται για την πρόληψη, για να σωθούν ζωές”.

Η διευθύντρια Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Αικατερίνη Σπέντζουρα επισήμανε πως “είναι πολύ σημαντικό οι γυναίκες να μάθουν την αυτοεξέταση και την τακτική μαστογραφία. Οταν ο καρκίνος του μαστού διαγνωστεί έγκαιρα, οδηγεί σε πλήρη ίαση. Η Διεύθυνση Υγείας είναι πάντα αρωγός σε τέτοιες δράσεις”.

Ο αντιδήμαρχος Κοινωνικών Θεμάτων του Δήμου Καλαμάτας Σαράντος Μαρινάκης δήλωσε ότι “το μεγαλύτερο όπλο κατά του καρκίνου είναι η πρόληψη”.

Η υπεύθυνη του Γραφείου Ποιότητας του Νοσοκομείου Καλαμάτας Βασιλική Κωστοπούλου παρατήρησε ότι “η πρόληψη είναι αυτή που σώζει ζωές” και πρόσθεσε: “Ο καρκίνος δεν είναι μια ασθένεια που δεν μπορεί να ιαθεί. Καμία γυναίκα δεν είναι μόνη, είμαστε όλοι μια ομάδα στήριξης, μια μεγάλη αγκαλιά για να φέρουμε το σωστό αποτέλεσμα. Στο Νοσοκομείο έχουμε υιοθετήσει και τα δύο προγράμματα «Δοξιάδης” και της πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού με τις μαστογραφίες, καθώς και όλες τις απαραίτητες εξετάσεις που γίνονται δωρεάν για τον καρκίνο του τραχήλου”.

Ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Καλαμάτας Γιώργος Λαφαζάνος επισήμανε ότι το σύνθημα της δράσης είναι “επιστήμη και κοινωνία μαζί για τη μάχη του καρκίνου του μαστού”. Ενημέρωσε πως οι γυναίκες από 45 μέχρι 75 ετών δικαιούνται τον έλεγχο του προγράμματος “Φώφη Γεννηματά” και ανέφερε ότι “όλοι οι δημόσιοι φορείς είμαστε μια γροθιά, για να ενημερώνουμε για τον προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο”.

Γ.Σ.