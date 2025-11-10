Ικανοποίηση Κατρίτση για τη νέα πτέρυγα στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας

Σημειώνοντας παράλληλα ότι «απαρέγκλιτος στόχος μας ήταν και παραμένει η διαρκής ενίσχυση και αναβάθμιση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας».

Αναλυτικά ο κ. Κατρίτσης σημειώνει: «Με χαρά και ικανοποίηση ενημερωθήκαμε ότι σε συνάντηση που είχε την Παρασκευή ο βουλευτής Μεσσηνίας της Ν.Δ κ. Μίλτος Χρυσομάλλης στο Υπουργείο Υγείας, παρουσία και του διευθύνοντος συμβούλου της ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. κ. Θανάση Γιάνναρη, ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης ενέκρινε την κατασκευή της νέας πτέρυγας στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας και δεσμεύθηκε για την κατά προτεραιότητα ένταξή της στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας.

Το ζήτημα αυτό, η κατασκευή νέας πτέρυγας για τη στέγαση διοικητικών και λοιπών υπηρεσιών του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, έπειτα από πολλά χρόνια βρίσκει επιτέλους τη λύση του.

Θυμίζω πως τόσο σε συνάντησή μου με τον Αναπληρωτή Διοικητή κ. Δημήτρη Λαμπρόπουλο τον Ιανουάριο του 2023, όσο και προεκλογικά αλλά και δύο φορές πρόσφατα, στη συγκέντρωση στο Νοσοκομείο την 1η Οκτωβρίου 2025 και στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας για το Νοσοκομείο στις 24 Οκτωβρίου 2025, είχα τονίσει μεταξύ άλλων την αναγκαιότητα κατασκευής νέας πτέρυγας σημειώνοντας ότι «δε νοείται να μας λένε για αναβάθμιση του Νοσοκομείου όταν το Φαρμακείο του Νοσοκομείου, Ιατρικές Υπηρεσίες, το Γραφείο της Διοικήτριας είναι σε κοντέινερ και υπάρχουν και αρκετά γραφεία του προσωπικού έξω από το Νοσοκομείο».

Οφείλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ το βουλευτή Μεσσηνίας της Ν.Δ κ. Μίλτο Χρυσομάλλη για την αθόρυβη και συστηματική προσπάθειά του ώστε να εγκριθεί η κατασκευή νέας πτέρυγας στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας. Ευχαριστίες εκφράζω προς τον Υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη, που άμεσα ανταποκρίθηκε καθώς και στον συμπατριώτη μας Πρόεδρο της ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. κ. Θανάση Γιάνναρη, ο οποίος στέκεται αρωγός σε ό,τι του ζητείται για την περιοχή μας, τώρα για το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας και από το 2023 για το Γυμνάσιο – Λύκειο Γαργαλιάνων. Ευχαριστίες και συγχαρητήρια αξίζουν επίσης στη νέα Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας κα Δημητρούλα Καλομοίρη για τη συνεργασία που ανέπτυξε ώστε να προωθηθεί περαιτέρω το αίτημα και στον τέως Αναπληρωτή Διοικητή κ. Δημήτρη Λαμπρόπουλο για την όλη προεργασία και τις παρεμβάσεις σε πολιτικό επίπεδο και στο Υπουργείο Υγείας που είχε κάνει για την κατασκευή νέας πτέρυγας.

Με πράξεις ενδυναμώνεται το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας και θωρακίζεται η θέση του στον Υγειονομικό Χάρτη.

Δεν εφησυχάζουμε. Επαγρυπνούμε. Απαρέγκλιτος στόχος μας ήταν και παραμένει η διαρκής ενίσχυση και αναβάθμιση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας».