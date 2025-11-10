Από την Καλαμάτα σε όλη την Ελλάδα - μια πορεία εμπιστοσύνης, εξέλιξης και προσφοράς

• Κύριε Καρούτζο, η Affidea γιορτάζει φέτος 20 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα. Πώς ξεκίνησε αυτό το ταξίδι;

Η ιστορία μας ξεκινά το 2005, από την Καλαμάτα, μια πόλη που αποτέλεσε για εμάς κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό σημείο εκκίνησης. Ήταν το πρώτο μας διαγνωστικό κέντρο, το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίστηκε ένα δίκτυο 40 ιατρικών κέντρων σε όλη τη χώρα. Από εκεί ξεκίνησε το όραμα να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας, με τεχνολογία αιχμής, ιατρική αριστεία αλλά και ένα υψηλά καταρτισμένο προσωπικό με γνώση και ενσυναίσθηση.

20 χρόνια μετά, κοιτώντας πίσω, νιώθουμε υπερηφάνεια για τη διαδρομή μας, μια πορεία ανάπτυξης, καινοτομίας και εμπιστοσύνης, αλλά και συγκίνησης, γιατί όλα ξεκίνησαν από εδώ, από την Καλαμάτα.

• Ποια ήταν τα καθοριστικά βήματα σε αυτή τη διαδρομή;

Η πορεία μας χαρακτηρίστηκε από σταθερή ανάπτυξη και διαρκείς επενδύσεις. Από τα πρώτα μας βήματα στην Καλαμάτα, επεκταθήκαμε σε Αθήνα, Χανιά, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη και πολλές άλλες πόλεις, μετρώντας σήμερα ένα δίκτυο 40 ιατρικών και δερματολογικών ιατρείων σε όλη την Ελλάδα.

Ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες, παρέμεινε πάντα η αμετακίνητη θέση μας σε δύο κεντρικούς πυλώνες. Αφενός στην παροχή ενός κορυφαίου στόλου μηχανημάτων στους εξεταζόμενους μας, και αφετέρου στην ανθρωποκεντρική προσέγγισή μας. Έτσι, ακόμα και στη δύσκολη δεκαετία πολυμορφικών κρίσεων που έπληξε όλο τον επιχειρηματικό κλάδο και φυσικά κάθε νοικοκυριό, παραμείναμε πιστοί στο όραμά μας, προσφέροντας στον πολίτη σύγχρονη, αξιόπιστη και προσιτή υγειονομική φροντίδα.

Παράλληλα, αφουγκραζόμενοι τον παλμό της αγοράς, προχωρήσαμε σε σειρά στρατηγικών επενδύσεων. Το 2017 σηματοδότησε μια νέα εποχή με τη στρατηγική συνεργασία με την Εθνική Ασφαλιστική και την εξαγορά των διαγνωστικών κέντρων του ΥΓΕΙΑ στην Αθήνα και στο Περιστέρι. Το 2020, υποδεχτήκαμε τα Δερματολογικά Ιατρεία City Med στην οικογένεια της Affidea, δημιουργώντας ένα πανελλαδικό δίκτυο δερματολογικής φροντίδας, ενώ την τριετία 2023–2025 επεκταθήκαμε σε νέες στρατηγικές περιοχές ανά την Ελλάδα, με πιο πρόσφατη την επένδυσή μας στη Νευρολογία με το Affidea neuraCare.

• Η τεχνολογία φαίνεται να αποτελεί κεντρικό άξονα της στρατηγικής σας. Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της;

Ο ιατρικός μας εξοπλισμός είναι νεότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ τα εργαστήριά μας είναι πιστοποιημένα και διαθέτουν τα περισσότερα διαπιστευμένα βιοπαθολογικά εργαστήρια στα Βαλκάνια.

Εφαρμόζουμε διεθνή προγράμματα κλινικής αριστείας στις αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες, διασφαλίζοντας τη μέγιστη ασφάλεια και ακρίβεια για τους εξεταζόμενους.

Καινοτομούμε όμως και σε ψηφιακή βάση, καθώς η Affidea έγινε ο πρώτος ιδιωτικός φορέας που εντάχθηκε στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας MyHealth, ενώ με το myAffidea δίνουμε τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να έχει τον προσωπικό του φάκελο υγείας άμεσα και εύκολα στο κινητό του. Στην ίδια φιλοσοφία, και συμβαδίζοντας πάντα με τις ιατρικές επιταγές του σήμερα, εφαρμόζουμε μεθόδους ιατρικής ακριβείας με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης στο στόλο μας, γεγονός που μας επιτρέπει να φωτίζουμε και να ερμηνεύουμε ακόμα και τις πιο σύνθετες περιπτώσεις με έγκαιρη διάγνωση.

• Πέρα όμως από την τεχνολογία, τι σημαίνει για την Affidea η έννοια “φροντίδα”;

Η υγεία είναι πάνω απ’ όλα ανθρώπινη υπόθεση. Η φροντίδα για εμάς δεν σταματά στην εξέταση – είναι στάση ζωής.

Ένα παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας είναι το Affidea Home στην Αθήνα, ο πρώτος ξενώνας που δημιουργήθηκε για οικογένειες παιδιών που νοσηλεύονται σε δημόσια νοσοκομεία, προσφέροντας δωρεάν διαμονή και στήριξη σε δύσκολες στιγμές.

Παράλληλα, συμμετέχουμε ενεργά σε πρωτοβουλίες κοινωνικής ευθύνης. Στην Καλαμάτα, στηρίξαμε το Αλεξανδράκειο Ίδρυμα και συνεργαζόμαστε με αθλητικούς συλλόγους όπως ο Απόλλωνας Καλαμάτας και η Καλαμάτα 80, γιατί πιστεύουμε βαθιά ότι η φροντίδα της τρίτης ηλικίας και η ενίσχυση του αθλητισμού είναι δύο όψεις της ίδιας κοινωνικής αξίας. Η τρίτη ηλικία κουβαλά τη σοφία και τις ρίζες της κοινωνίας μας, ενώ ο αθλητισμός καλλιεργεί τη δύναμη, την υγεία και την ενότητα των νέων γενεών. Μέσα από αυτές τις δράσεις, θέλουμε να ενισχύουμε τον δεσμό ανάμεσα στις γενιές και να στηρίζουμε μια Καλαμάτα που εξελίσσεται και φροντίζει κάθε μέλος της.

• Η Affidea ανακοίνωσε πρόσφατα μια ειδική πρωτοβουλία για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Τι σηματοδοτεί για εσάς αυτή η ενέργεια και ποιος είναι ο στόχος της;

Για εμάς στην Affidea, η στήριξη προς τις Ένοπλες Δυνάμεις είναι κάτι βαθιά συμβολικό αλλά και ουσιαστικό. Πρόκειται για έναν ελάχιστο φόρο τιμής στους ανθρώπους που, με αφοσίωση και υψηλό αίσθημα καθήκοντος, υπερασπίζονται καθημερινά την ασφάλεια και την κυριαρχία της χώρας μας. Με αυτή την πρωτοβουλία και στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, καλύπτοντας εξ ολοκλήρου τη συμμετοχή σε ιατρικές εξετάσεις για όλα τα εν ενεργεία στελέχη των Γενικών Επιτελείων Ναυτικού, Στρατού και Αεροπορίας, καθώς και για το πολιτικό προσωπικό, θέλουμε να προσφέρουμε κάτι ουσιαστικό: πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική φροντίδα και πρόληψη χωρίς καμία επιβάρυνση.

Παράλληλα, μέσα από την ειδική έκπτωση στα δερματολογικά ιατρεία City Med, επεκτείνουμε αυτή τη φροντίδα και σε τομείς που συνδέονται με την καθημερινή υγεία και ευεξία των στελεχών. Η πρωτοβουλία αυτή εκφράζει τη βαθιά εκτίμηση και ευγνωμοσύνη μας προς όλους όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την πατρίδα. Για εμάς, είναι τιμή να μπορούμε να σταθούμε δίπλα τους, όπως κι εκείνοι στέκονται καθημερινά δίπλα σε όλους εμάς.

• Επιστρέφετε τώρα στην Καλαμάτα με μια όμορφη πρωτοβουλία. Πείτε μας γι’ αυτή.

Θέλαμε να τιμήσουμε τα 20 χρόνια μας με έναν συμβολικό αλλά ουσιαστικό τρόπο. Γι’ αυτό, το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, προσκαλούμε όλους τους δημότες της Καλαμάτας να επισκεφθούν το κέντρο μας, γιορτάζοντας μαζί μας, 20 χρόνια Affidea. Κι επειδή η πρόληψη είναι ο βασικότερος πυλώνας της Υγείας, για εκείνη ακριβώς την ημέρα δημιουργήσαμε προληπτικά αιματολογικά check up τα οποία θα μπορούν να πραγματοποιούν οι πολίτες χωρίς καμία χρέωση.

Με αυτή την πρωτοβουλία, θέλουμε να ενισχύσουμε τη σημασία της πρόληψης και να υπενθυμίσουμε σε όλους ότι η φροντίδα της υγείας μας ξεκινά από τα απλά, αλλά θεμελιώδη βήματα.

Παράλληλα, βλέπουμε έτσι ένα συμβολικό τρόπο να επιστρέψουμε ένα μικρό μέρος της αγάπης και της εμπιστοσύνης που λάβαμε όλα αυτά τα χρόνια. Η Καλαμάτα ήταν και παραμένει για εμάς σημείο αναφοράς, εδώ χτυπά η καρδιά της φιλοσοφίας μας, με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονες υποδομές και βαθιά αγάπη για τον άνθρωπο και την κοινωνία.

• Ποιο είναι το όραμά σας για το μέλλον;

Η Affidea συνεχίζει να κοιτά μπροστά. Σχεδιάζουμε το αύριο με Κέντρα Αριστείας, όπου η επιστήμη συναντά το όραμα. Για παράδειγμα, το Affidea neuraCare Athens, το πρώτο Κέντρο Αριστείας στη Νευρολογία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, είναι μόνο η αρχή μιας νέας εποχής για τη διαγνωστική και προληπτική ιατρική. Με σεβασμό στον άνθρωπο, πίστη στις αξίες μας και πάθος για αριστεία, συνεχίζουμε με την ίδια αισιοδοξία. 20 χρόνια μετά, η Affidea εξακολουθεί να εξελίσσεται, αλλά η ψυχή της παραμένει ίδια, να είναι δίπλα σε κάθε πολίτη, με ποιότητα, υπευθυνότητα και αγάπη για τη ζωή.

• Eνα μήνυμα για την Καλαμάτα;

Με 20 χρόνια φροντίδας και ανάπτυξης, σήμερα επιστρέφουμε στην Καλαμάτα. Για όλα υπάρχει μια αφετηρία, και για αυτό η πόλη θα αποτελεί πάντα την πηγή της έμπνευσής μας. Από εδώ ξεκινήσαμε και εδώ επιστρέφουμε – με ευγνωμοσύνη, πίστη και υπόσχεση ότι θα είμαστε πάντα δίπλα στους ανθρώπους της. Για μια καλύτερη ζωή για όλους, ανεξάρτητα από γεωγραφικούς και κοινωνικούς παράγοντες.



