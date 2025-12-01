Οι ΗΠΑ μηδενίζουν τους δασμούς στα βρετανικά φαρμακευτικά προϊόντα

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα εξαιρέσει τα φαρμακευτικά προϊόντα, τις φαρμακευτικές ουσίες και την ιατρική τεχνολογία που προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο από τους τρέχοντες και μελλοντικούς δασμούς που επιβάλλονται βάσει δύο αμερικανικών νόμων, στο πλαίσιο μιας κατ’ αρχήν συμφωνίας που έχει επιτευχθεί.

Βάσει της συμφωνίας που ανακοινώθηκε από το γραφείο του Αμερικανού εμπορικού εκπροσώπου, το Υπουργείο Εμπορίου και το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, η Βρετανία συμφώνησε να αυξήσει κατά 25% την καθαρή τιμή που καταβάλλει η Εθνική Υπηρεσία Υγείας για νέα φάρμακα και να συνεχίσει τις επενδύσεις των φαρμακευτικών εταιρειών της στις ΗΠΑ.

Η συμφωνία στοχεύει στην «αντιμετώπιση των μακροχρόνιων ανισορροπιών στο εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων μεταξύ ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου», τερματίζοντας αυτό που ο αμερικανός εμπορικός πρεσβευτής Τζέιμσον Γκριρ χαρακτήρισε ως μια ρύθμιση όπου «οι Αμερικανοί ασθενείς αναγκάζονταν να επιδοτούν συνταγογραφούμενα φάρμακα και βιολογικά προϊόντα σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες».

Η βρετανίδα υπουργός Επιστημών και Τεχνολογίας Λιζ Κένταλ δήλωσε από την πλευρά της ότι μια νέα φαρμακευτική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα ενθαρρύνει τις εταιρείες βιοεπιστημών να συνεχίσουν να επενδύουν και να καινοτομούν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Αυτή η ζωτικής σημασίας συμφωνία θα εξασφαλίσει ότι οι ασθενείς του Ηνωμένου Βασιλείου θα λαμβάνουν τα προηγμένα φάρμακα που χρειάζονται νωρίτερα και ότι οι κορυφαίες εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου θα συνεχίσουν να αναπτύσσουν θεραπείες που μπορούν να αλλάξουν ζωές», ανέφερε η Κένταλ σε ανακοίνωσή της.

«Θα επιτρέψει επίσης και θα ενθαρρύνει τις εταιρείες του τομέα των βιοεπιστημών να συνεχίσουν να επενδύουν και να καινοτομούν εδώ, στο Ηνωμένο Βασίλειο», πρόσθεσε η Κένταλ.

Η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε ότι θα αυξήσει επίσης τις δαπάνες για καινοτόμες, ασφαλείς και αποτελεσματικές θεραπείες κατά 25% περίπου στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Πηγή: www.ertnews.gr