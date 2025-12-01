Μπουρνάζι: Συνελήφθη υπεύθυνος κλαμπ που σέρβιρε ποτά σε ανήλικους

Στη σύλληψη ενός υπεύθυνου κλαμπ στο Μπουρνάζι προχώρησαν, τα ξημερώματα της Κυριακής, οι αρχές καθώς εντός του καταστήματος εντοπίστηκαν 15 ανήλικα άτομα στα οποία είχε επιτραπεί η είσοδος και είχε χορηγηθεί αλκοόλ.

Συγκεκριμένα, από τη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε βραδινές και μεταμεσονύχτιες ώρες του Σαββάτου, ειδική εξόρμηση για τον έλεγχο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των οποίων εισέρχονται ανήλικα άτομα τα οποία καταναλώνουν αλκοόλ.

Στο πλαίσιο της εξόρμησης, τα ξημερώματα της Κυριακής, κατά τον έλεγχο ενός κλαμπ στην περιοχή του Περιστερίου, εντοπίστηκαν εντός του καταστήματος 15 ανήλικα άτομα στα οποία είχε επιτραπεί η είσοδος και είχε χορηγηθεί αλκοόλ.

Αποτέλεσμα ήταν η σύλληψη του 31χρονου υπεύθυνου του καταστήματος ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, της Ο.Π.Κ.Ε., της Δ.Α.Ο.Ε., αστυνομικός σκύλος και υπάλληλος του Γενικού Χημείου του Κράτους. Η Αστυνομία προειδοποιεί πως “ανάλογες δράσεις θα συνεχιστούν για την αποτροπή χορήγησης αλκοόλ σε ανηλίκους”.

