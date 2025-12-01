Ξεπέρασαν τους 1.000 οι νεκροί από τις πλημμύρες στην Ασία

Σε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους έχουν στοιχίσει τη ζωή οι καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν σε τέσσερις χώρες της Ασίας, ενώ εκατοντάδες είναι οι αγνοούμενοι.

Διαφορετικά μετεωρολογικά φαινόμενα προκάλεσαν καταρρακτώδεις βροχές σε ολόκληρη τη Σρι Λάνκα και το μεγάλο νησί της Σουμάτρα, στη δυτική Ινδονησία, αλλά επίσης στη νότια Ταϊλάνδη και τη βόρεια Μαλαισία.

Μάλιστα η Σρι Λάνκα και η Ινδονησία που επλήγησαν περισσότερο ανέπτυξαν σήμερα, Δευτέρα (1/12) στρατιωτικούς για να βοηθήσουν τα θύματα των καταστροφικών πλημμυρών.

Πάνω από 500 νεκροί στην Ινδονησία

Ο πρόεδρος της Ινδονησίας Πραμπόβο Σουμπιάντο έφθασε σήμερα στη βόρεια Σουμάτρα και ανακοίνωσε πως «η προτεραιότητα της κυβέρνηση είναι πλέον να στείλει αμέσως την απαραίτητη βοήθεια».

«Υπάρχουν χωριά απομονωμένα στα οποία, αν θέλει ο Θεός, θα μπορέσουμε να φθάσουμε», πρόσθεσε ανακοινώνοντας την ανάπτυξη αεροπλάνων και ελικοπτέρων για να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις διάσωσης.

Ο Πραμπόβο Σουμπιάντο δέχεται αυξανόμενη πίεση για να κηρύξει κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 500 ανθρώπους.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 502 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 508 αγνοούνται.

Στη δυτική Σουμάτρα που πλέον έχει σταματήσει να βρέχει και επικρατεί ηλιοφάνεια οι άνθρωποι μετρούν τις πληγές τους με ορισμένους να προσπαθούν να σώσουν ό,τι πολύτιμο έχει απομείνει από τα κατεστραμμένα σπίτια τους, ενώ εκατοντάδες κάτοικοι καθάριζαν τη λάσπη, τα πεσμένα δέντρα και φερτά υλικά που έχουν μπλοκάρει τους δρόμους.

Στρατιώτες και άνδρες των σωστικών συνεργείων έψαχναν ανάμεσα σε σωρούς από ερείπια, μπετόν και λαμαρίνες, ενώ φορτηγάκια γεμάτα ανθρώπους περιπλανιόνταν στην περιοχή αναζητώντας αγνοούμενους και μοιράζοντας νερό στους ανθρώπους, μερικοί από τους οποίους περπατούσαν με δυσκολία μέσα σε λάσπη που έφτανε μέχρι τα γόνατα.

Οι προσπάθειες αποκατάστασης περιλαμβάνουν την επισκευή δρόμων, γεφυρών και υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών. Περισσότερα από 28.000 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στην Ινδονησία και 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πληγεί, σύμφωνα με την υπηρεσία καταστροφών.

Η κυβέρνησή του ανέπτυξε τρία πολεμικά πλοία για να μεταφέρουν βοήθεια στις ζώνες που έχουν πληγεί περισσότερο

Πρόκειται για το βαρύτερο απολογισμό από φυσική καταστροφή στην Ινδονησία μετά το σεισμό και το τσουνάμι που προκάλεσαν περισσότερους από 2.000 νεκρούς το 2018 στο Σουλαουέζι. Αντίθετα από τον ομόλογό του της Σρι Λάνκα, ο Ινδονήσιος ηγέτης δεν έχει απευθύνει έκκληση για διεθνή αρωγή.

