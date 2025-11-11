Δράσεις στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Σακχαρώδη Διαβήτη στο Δημαρχείο Καλαμάτας

Ενημερωτική δράση θα διοργανώσουν την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στο Δημαρχείο Καλαμάτας ο Σύλλογος Διαβητικών Ν. Μεσσηνίας «Γλυκιά Μεσσηνία», σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας και το Σωματείο Εργαζομένων ΟΤΑ Μεσσηνίας, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Σακχαρώδη Διαβήτη.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα: Από τις 8 π.μ. έως τις 11 π.μ. θα γίνουν στο ισόγειο του κεντρικού κτηρίου μετρήσεις σακχάρου και αρτηριακής πίεσης από εθελοντές του Τομέα Υγείας του Ε.Ε. Σ. Οι Επισκέπτριες Υγείας της 1,2 &3 ΤΟΜΥ Καλαμάτας και του Κέντρου Υγείας Καλαμάτας θα διενεργούν τεστ ανίχνευσης κινδύνου εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη για την επόμενη 10ετια με τη συμπλήρωση ενός σύντομου ερωτηματολογίου.

Θα ακολουθήσει αξιολόγηση ακουστικής ικανότητας (11 π.μ.-12 μ.) στην αίθουσα συσκέψεων στον 2ο όροφο.

Η δράση θα κλείσει με τις τις εξής ομιλίες: «Η πρόληψη στον Σακχαρώδη Διαβήτη» από τον Κωνσταντίνο Μανδηλάρη, Δ/ντή ΕΣΥ με μετεκπαίδευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη, του Κέντρου Υγείας Μεσσήνης και «Η διατροφή ως παράγοντας υγείας» από την Κέλλυ Μπουκέα, Κλινική Διαιτολόγο, Προϊσταμένη Τμήματος Διατροφής Γ.Ν. Μεσσηνίας.