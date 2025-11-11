Μπροστά στην αναδιάταξη του πολιτικού συστήματος

Το πολιτικό κλίμα, όπως αποτυπώνεται στην κοινωνία αλλά πλέον και στις δημοσκοπήσεις, είναι εξαιρετικά βαρύ για την κυβέρνηση, χωρίς όμως να υπάρχει εμφανής εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Οι πολίτες δεν βρίσκουν φορέα για να ακουμπήσουν πλειοψηφικά τις ελπίδες τους για ένα καλύτερο αύριο, με τη λύση των κυβερνήσεων συνεργασίας να φαίνεται πλέον ως η μοναδική διέξοδος συγκρότησης κυβέρνησης. Η έλλειψη κόμματος έτοιμου να διαδεχθεί αυτοδύναμα τη σημερινή κυβέρνηση, όπως είναι λογικό, ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία νέων κομμάτων.

Η ανακύκλωση παλιών προσώπων, όπως των πρώην πρωθυπουργών, είναι η μία «συνταγή», η οποία συστηματικά προωθείται, για να καλυφθεί το κενό και κυρίως να ελεγχθούν καλύτερα οι εξελίξεις την επόμενη ημέρα. Από την εξίσωση δεν λείπουν βέβαια και πρόσωπα που, για τραγικούς λόγους, συγκέντρωσαν τα φώτα της δημοσιότητας, απέκτησαν συμπάθειες και εκφράζουν τη θεωρία της λύσης διακυβέρνησης χωρίς πολιτικούς. Η θεωρία «πολιτική χωρίς πολιτικούς» μπορεί να κόβει πρόσκαιρα εισιτήρια, αλλά είναι προφανές ότι δεν μπορεί να πάει και πολύ μακριά. Η περιδίνηση του πολιτικού συστήματος είναι πλέον εμφανής και η αναδιάταξη που επιχειρείται έχει δομικά χαρακτηριστικά.

Όποιος είδε τη συνέντευξη - διάγγελμα του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, διαπίστωσε ότι η συνύπαρξη ενός μεγάλου τμήματος της Ν.Δ. με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι πλέον αδύνατη. Στο εσωτερικό της Ν.Δ. έχει ξεκινήσει η μάχη για τη διαδοχή και αν δεν ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες, τότε θα υπάρξει ένα νέο κόμμα δεξιά της Ν.Δ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επί του παρόντος, δεν είναι διατεθειμένος να αφήσει την πρωθυπουργία και την αρχηγία της Ν.Δ., ενώ είναι προφανές ότι, αν δεν ελέγξει τις εξελίξεις διαδοχής, δεν πρόκειται να το κάνει. Θα το πάει και αυτός μέχρι τέλους.

Η άλλη πλευρά είναι προφανές ότι αναζητεί σχήμα και, το βασικότερο, αρχηγό. Ο Αντώνης Σαμαράς φαίνεται πως θα είναι ο μέντορας, αλλά δεν θέλει -και ενδεχομένως να μην μπορεί- να είναι ο ίδιος το πρόσωπο που θα τραβήξει την καθημερινή μάχη. Το αν θα υπάρξει πρόσωπο που θα βγει μπροστά και θα στηριχθεί από τη συγκεκριμένη ομάδα, η οποία θέλει να εκφράσει έστω μερικώς και ως σημαία ευκαιρίας τον τραμπισμό και την ατζέντα του στη χώρα, θα φανεί τους επόμενους μήνες.

Οι προθέσεις και οι σχεδιασμοί στην πολιτική πολλές φορές μένουν γύρω από τραπέζια και συσκέψεις, γιατί η συγκυρία και το απρόοπτο είναι συχνά αυτά που καθορίζουν τις εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, είμαστε μπροστά σε αναδιάταξη του πολιτικού συστήματος.

