«Πίσω από τη μάσκα»: Βιωματικό εργαστήρι με την Δήμητρα Λαμπροπούλου

Διήμερο βιωματικό εργαστήρι με τίτλο «Πίσω από τη μάσκα», υπό την καθοδήγηση της ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας Δήμητρας Λαμπροπούλου, θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο από τις 11 π.μ. έως τις 3 μ.μ., στον πολυχώρο «House by Phaos», Σφακτηρίας 18 στην Καλαμάτα.

"Μέσα από τη δημιουργία μιας προσωπικής μάσκας από γύψογαζες, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αναγνωρίσουν και να εκφράσουν διαφορετικές πλευρές του εαυτού τους, σε ένα ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον" αναφέρεται.

Η Δήμητρα Λαμπροπούλου, Ψυχολόγος MSc – Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt, παρέχει ψυχοθεραπευτική υποστήριξη σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες στην Καλαμάτα. Εχει εργαστεί σε εκπαιδευτικά και κοινωνικά πλαίσια και χρησιμοποιεί την τέχνη ως εργαλείο έκφρασης, σύνδεσης και αυτογνωσίας.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: 694 9239820 ή ηλεκτρονικά στο psy.aneema@gmail.com.