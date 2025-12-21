Ο πρόεδρος του ΣΕΥΠ-ΠΦΥ Πελοποννήσου Πρ. Κωστάκης στην “Ε”¨: “Σοβαρές ελλείψεις ιατρικού προσωπικού στα Κέντρα Υγείας”

Αυτό τονίζει στην “Ε” ο πρόεδρος του Συλλόγου Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού – Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΣΕΥΠ-ΠΦΥ) Πελοποννήσου Προκόπης Κωστάκης, γιατρός στο Κέντρο Υγείας Αργους. Σημειώνει πως “χωρίς πρωτοβάθμια φροντίδα επιβαρύνεις και τα νοσοκομεία και την υγεία σου. Υγεία χωρίς γιατρούς δεν υπάρχει”.

Αναλυτικά, ο κ. Κωστάκης παρατηρεί πως “από την ενημέρωση που έχω, σε όλη την Περιφέρεια δεν έχει προσληφθεί γιατρός μέσα στο 2025” και σημειώνει: “Στην Καλαμάτα είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα. Το Κέντρο Υγείας δεν έχει παθολόγους και το πρόβλημα καλύπτεται εκ περιτροπής, με γιατρούς από άλλα Κ.Υ. Οσον αφορά το ζήτημα με τον οδοντίατρο που στηρίζει τη λειτουργία του οδοντοπροσθετικού τμήματος, ο οποίος πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί, πρέπει να παραμείνει. Το πρόβλημα πρέπει να το λύσει η ΥΠΕ, κρατώντας τον συνάδελφο. Δεν υπάρχει άλλος και άλλο τέτοιο τμήμα στην Περιφέρεια. Η οδοντιατρική περίθαλψη πρέπει να καλύπτεται στοιχειωδώς στην πρωτοβάθμια υγεία”.

Εξηγεί πως “είναι πολύ σημαντικό για ασφαλισμένους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να απευθυνθούν στον ιδιωτικό τομέα, να μπορούν να βρουν φροντίδα σε δημόσια δομή” και προσθέτει: “Εχει δώσει υποσχέσεις ο διοικητής ότι το οδοντοπροσθετικό τμήμα της Καλαμάτας θα συνεχίσει να προσφέρει τις σημαντικές υπηρεσίες του”.

Υπογραμμίζοντας την ιδιαίτερη σημασία της λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Καλαμάτας, επισημαίνει: “Εχει το πλεονέκτημα ότι είναι στο κέντρο, στον αστικό ιστό της πόλης και μάλιστα σε ιδιόκτητο κτήριο. Στην Καλαμάτα το Νοσοκομείο είναι σε απόσταση από την πόλη. Το Κέντρο Υγείας θα μπορούσε να εξυπηρετεί πολύ κόσμο, χωρίς να χρειάζεται αυτοκίνητο για να μετακινηθεί θα ελάττωνε και την πίεση στο Νοσοκομείο, στα Επείγοντα και στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία.

Κτηριακά είναι ένα διαμάντι το Κέντρο Υγείας Καλαμάτας, στελεχιακά όμως… Είχε 24 γιατρούς, αλλά η μείωση είναι πάνω από 30% Και η Καλαμάτα είναι η μεγαλύτερη πόλη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία δεν είναι και τόσο κοντά στην Αθήνα και την Πάτρα, όσο είναι η Κορινθία και εμείς εδώ στην Αργολίδα. Και η Μεσσηνία είναι ο μεγαλύτερος νομός στην Περιφέρεια και είναι σχετικά απομακρυσμένος. Θυμίζω τον αγώνα για το άγονο Α’ του Νοσοκομείου Καλαμάτας”.

Ο πρόεδρος του ΣΕΥΠ-ΠΦΥ Πελοποννήσου επικρίνει τους πολιτικά υπεύθυνους για την Υγεία ότι “λειτουργούν σαν να έχουν στο στόχαστρο τα Κέντρα Υγείας, να θέλουν να τα κλείσουν ή να τα ιδιωτικοποιήσουν” και σημειώνει: “Δεν γίνεται να λειτουργήσει η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας χωρίς προσλήψεις. Αν έχεις στο σκεπτικό σου αυτή την πολιτική, να ιδιωτικοποιήσεις, δεν κάνεις καλό. Είδαμε τι έγινε με τον ιδιωτικό τομέα στην περίοδο της πανδημίας. Δεν μπόρεσε, απέφυγε να σηκώσει βάρος. Το τεράστιο βάρος το σήκωσε η δημόσια υγεία. Και ήταν σημαντική η συμβολή των κέντρων υγείας με τους εμβολιασμούς. Βαριά περιστατικά η δημόσια υγεία τα αντιμετώπισε, στον δημόσιο τομέα προσέφυγε η πλειοψηφία του κόσμου”.

Εκτιμά πως “τότε χάθηκε μια σημαντική ευκαιρία για τη στελέχωση των δημόσιων δομών. Το κράτος θα μπορούσε να κάνει προσλήψεις, θα έπρεπε να είχαν γίνει προσλήψεις, γιατί η υγεία βρέθηκε εκτός δημοσιονομικών περιορισμών. Δεν έγιναν προσλήψεις, γιατί δεν υπήρχε η πολιτική βούληση”.

Συνεχίζοντας, παρατηρεί ότι “το Κ.Υ. Καλαμάτας αποστελεχώνεται πιο γρήγορα από άλλα Κέντρα Ομως κάποια άλλα, όπως στο Αργος και στο Ναύπλιο έχουν μείνει με ελάχιστους γιατρούς ή έχουν διαλυθεί πιο νωρίς, από το 2014”.

ΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Ο κ. Κωστάκης σημειώνει πως “θετικό είναι ότι στα κέντρα υγείας έχουμε τα μικροβιολογικά εργαστήρια, που προσφέρουν υπηρεσίες στους μη ασφαλισμένους. Σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να πηγαίνουν στα νοσοκομεία” και τονίζει με απογοήτευση: “Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν έχει βοήθεια και σε επίπεδο χώρας. Με εξαίρεση στις μεγάλες πόλεις όπου είναι καλύτερη η κατάσταση, στην επαρχία δεν επιδεικνύεται το ενδιαφέρον που θα έπρεπε.

Οσον αφορά εξοπλισμούς, όπως κλιματιστικά, εκτυπωτές, φωτοτυπικά κλπ., έχουμε μια ευχέρεια. Τι να τα κάνεις όλα αυτά, όμως, σε ένα άδειο ιατρείο. Και πετρέλαιο έχουμε και νοσηλευτές και αυξημένους, μάλιστα, σε κάποια κέντρα υγείας, καθώς τα προτιμούν σε σχέση με τα νοσοκομεία, όμως, δεν υπάρχουν γιατροί. Χωρίς γιατρούς δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα κέντρα υγείας”.

Καταλήγοντας, επισημαίνει ότι “δεν είναι αισιόδοξα τα πράγματα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην περιφέρεια, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρείται ο κόσμος και να υποχρεώνεται σε έξοδα. Χωρίς πρωτοβάθμια φροντίδα επιβαρύνεις και τα νοσοκομεία και την υγεία σου. Είναι καλά τα προληπτικά προγράμματα που έχουν εξαγγελθεί, αλλά δεν φτάνουν, όταν λείπουν γιατροί για να εξετάσουν. Υγεία χωρίς γιατρούς δεν υπάρχει”.

* Να υπενθυμίσουμε ότι η τελευταία προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ του υπουργείου Υγείας τον Νοέμβριο, αφορούσε μόλις την πρόσληψη 4 γιατρών σε 3 Κέντρα Υγείας της Μεσσηνίας.

Συγκεκριμένα, στην απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Ειρήνης Αγαπηδάκη για την προκήρυξη 276 θέσεων γιατρών για Κέντρα Υγείας της χώρας, από τις οποίες 55 συνολικά για μονάδες της 6ης ΥΠΕ, περιλαμβάνονταν: Ενας γιατρός γενικής – οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας για το Κ.Υ. Φιλιατρών. Δύο γιατροί γενικής – οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας για το Κ.Υ. Γαργαλιάνων. Κι ένας γιατρός παιδιατρικής για το Κ.Υ. Μελιγαλά.