"Poland": Παρουσιάστηκε το πρώτο photobook του Γιώργου Δ. Μπελογιάννη (βίντεο)

Παρουσιάστηκε το βράδυ της Δευτέρα στην Καλαμάτα το πρώτο photobook του Γιώργου Δ. Μπελογιάννη με τίτλο "Poland".

Δεκάδες άτομα κατέκλυσαν τον χώρο του βιβλιοπωλείου - καφέ "Ραμόν" για την παρουσίαση του photobook, που περιλαμβάνει μέρος της φωτογραφικής δουλειάς που έκανε ο δημιουργός κατά τη διάρκεια γυρισμάτων ενός ντοκιμαντέρ στο Άουεβιτς και στο ιστορικό κέντρο της Βαρσοβίας.

Για το βιβλίο και τον δημιουργό μίλησαν ο φωτογράφος Κώστας Κορομηλάς, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου από την Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας και η ψυχολόγος Ηλιάνα Μπάκα.

Την επιμέλεια του βιβλίου είχε η φωτογράφος Σταυριάννα Μπιτσάνη και το σχεδιασμό η graphic designer Γεωργία Λούμπαρδη.