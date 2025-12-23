Αντώνης Ζαΐρης: «Παράδρομος - Ο Ηρακλής μου έγινε άντρας»



Ένα τρυφερό, αστείο και συχνά απολαυστικά ωμό αφήγημα ενηλικίω­σης, ο «Παράδρομος» παρακολουθεί τον Ηρακλή καθώς επιστρέφει στις γειτονιές, στους ανθρώπους και στις εμπειρίες που τον διαμόρφωσαν: από τις φτωχικές προσφυγικές πολυκατοικίες και τα καλοκαίρια της αθωότητας στις πρώτες, αδέξιες απόπειρες ερωτικής μύησης και στις πικάντικες —και συχνά αλλότριες— ιστορίες των ταβερνείων· από τις φιλίες που έδιναν σχήμα στον κόσμο του μέχρι τη νοσταλγική σύγκριση ενός τότε πιο αγνού και ενός σήμερα πιο περίπλοκου κόσμου, γεμάτου αλήθειες αλλά και αντιφάσεις που τον δοκιμάζουν. Με χιούμορ και αυ­τοσαρκασμό, αλλά και με μια δόση μελαγχολίας, ο Ηρακλής αφηγείται όχι απλώς το πώς «έγινε άντρας», αλλά το πώς μεγαλώνει κανείς μέσα σε μια κοινωνία που αλλάζει, κρατώντας ό,τι μπορεί από την αλήθεια του εαυτού του.

Βιογραφικό:

Ο Αντώνης Ζαΐρης γεννήθηκε στον Πειραιά. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές (ΜΒΑ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Η διδακτορική του διατριβή ήταν σε θέματα Συμπεριφοράς Καταναλωτή. Έχει υπηρετήσει για 32 χρόνια ως Διευθυντικό Στέλεχος Πωλήσεων και Μάρκετινγκ και Γενικός Διευθυντής σε διάφορες πολυεθνικές και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ έχει υπηρετήσει και το Δημόσιο μάνατζμεντ μέσα από θέσεις ευθύνης. Από το 2005 έως τον Ιούνιο του 2012 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος. Από τον Ιούλιο του 2012 έως τον Νοέμβριο του 2013, υπηρέτησε ως Γενικός Διευθυντής του Τμήματος Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας στο Υπουργείο Εξωτερικών. Διετέλεσε επίσης Αναπληρωτής Εθνικός Εκπρόσωπος στη Διακυβερνητική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Σήμερα είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, καθώς και Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος του ΣΕΛΠE. Έχει επίσης διδάξει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης καθώς και στα Πανεπιστήμια Τιράνων και Πράγας. Συμμετείχε σε πολλά διεθνή συνέδρια και έχει αρκετές ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις με το σύστημα κριτών. Έχει δώσει συνεντεύξεις σε γνωστές ελληνικές και ξένες εφημερίδες και είναι συγγραφέας 17 βιβλίων εκ των οποίων τα 10 τα έχει συγγράψει με τον Γιώργο Σταμάτη. Μεταξύ αυτών τα βιβλία: «Ποια Ανάπτυξη;», «Total Business Success», «Ο ρόλος του ηγέτη στη σύγχρονη Επιχείρηση», «Το Παγωμένο μέλλον», «Ανακαλύπτοντας τον τροχό - Σε αναζήτηση μιας νέας πολιτικής» και «Για ένα νέο δημοκρατικό πρότυπο»», αλλά και τα λογοτεχνικά βιβλία «Ανήσυχη περιπλάνηση», «Παγωμένος χρόνος», «Σκάλα μνήμης» και «Ύπουλη νύχτα». Έχει βραβευθεί για το σύνολο του έργου του από την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας, τη Διεθνή Ακαδημία Ηγεσίας, τη Διεθνή Ακαδημία Τεχνών και το λογοτεχνικό περιοδικό Κέφαλος.