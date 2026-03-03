Πανελλήνιο συνέδριο Γενικής Ιατρικής στην Καλαμάτα

Ο τίτλος του συνεδρίου, «Ο επιστημονικός συγκρητισμός και το κοινό όραμα για τον άνθρωπο», αποτυπώνει τη φιλοσοφία και τον κεντρικό άξονα του τριημέρου, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό βήμα διαλόγου και ανταλλαγής γνώσεων γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις της ιατρικής επιστήμης και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Στο συνέδριο θα παρουσιαστεί ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που άπτονται της καθημερινής κλινικής πράξης, της πρόληψης, της διαχείρισης χρόνιων νοσημάτων, της δημόσιας υγείας και της διεπιστημονικής συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Παράλληλα, θα δοθεί έμφαση στη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση, η οποία αποτελεί θεμέλιο λίθο για ένα σύγχρονο και ανθεκτικό υγειονομικό σύστημα. Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα παρουσιαστούν επιστημονικές εργασίες με τη μορφή προφορικών και ηλεκτρονικά αναρτημένων ανακοινώσεων (e-Posters), ενώ στις τρεις καλύτερες εργασίες θα απονεμηθούν ένα βραβείο και δύο έπαινοι. Η έναρξη υποβολής εργασιών ξεκίνησε στις 10 Φεβρουαρίου. Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ακαδημίας αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την επιστημονική κοινότητα της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ ιατρών και επαγγελματιών υγείας, με κοινό στόχο την προάσπιση της αξίας της ζωής και τη διαμόρφωση μιας ποιοτικής και ανθρωποκεντρικής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το familymedicineacademy.gr.