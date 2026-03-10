eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026

Πέντε θέσεις βοηθών νοσηλευτών στη Μεσσηνία

Πέντε θέσεις βοηθών νοσηλευτών προβλέπονται για τη Μεσσηνία στην προκήρυξη 4Κ/2026 του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας της χώρας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την προκήρυξη, στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας προβλέπονται τρεις θέσεις ΔΕ βοηθών νοσηλευτών για την οργανική μονάδα έδρας Καλαμάτας. Παράλληλα προβλέπεται μία θέση ΔΕ βοηθού νοσηλευτή στο Κέντρο Υγείας Γαργαλιάνων και μία θέση ΔΕ βοηθού νοσηλευτή στο Κέντρο Υγείας Μεσσήνης.

Συνολικά η προκήρυξη 4Κ/2026 αφορά 1.654 θέσεις μόνιμου προσωπικού σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας της χώρας, καθώς και προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Η προκήρυξη απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και αναμένεται να ακολουθήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους.

