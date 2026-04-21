Στην Καλαμάτα η 11η ημερίδα «Φροντίζοντας τους Φροντιστές»

Η 11η ημερίδα «Φροντίζοντας τους Φροντιστές» θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Πέμπτη 23 Απριλίου στην Καλαμάτα.

Πρόκειται για μια προσπάθεια του Ελληνικού Δικτύου Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ να αναδείξει το ψυχικό και σωματικό φορτίο της φροντίδας, στρέφοντας το βλέμμα στους φροντιστές και προσφέροντάς τους τα εφόδια που χρειάζονται για να συνεχίσουν το πολύτιμο έργο τους.

Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Για δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 6946003522.

Η ημερίδα τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας και του Ελληνικού Συμβουλίου για τον εγκέφαλο και υλοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου.

Πρόγραμμα ομιλιών

Η ημερίδα θα δώσει απαντήσεις σε ιατρικά και κοινωνικά θέματα μέσα από τις τοποθετήσεις διακεκριμένων επιστημόνων:

17.10: Νευροβιολογία του στρες και της κατάθλιψης: Χριστίνα Δάλλα (Καθηγήτρια Φαρμακολογίας ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Ελληνικού Συμβουλίου για τον Εγκέφαλο).

17.20: Κατάθλιψη των Φροντιστών: Κωνσταντίνος Σιάρκος (Ψυχίατρος, IASIS AΜKE).

17.30: Ο αόρατος ρόλος του φροντιστή ΑμεΑ: Ευάγγελος Σπαράγγης (Λογοπεδικός, Διευθυντής ΚΔΑΠμεΑ Δήμου Καλαμάτας).

17.40: Φροντιστής: Ο «αόρατος» ασθενής: Κωνσταντίνα Κύρκου (Ψυχίατρος).

17.50: Burnout σε φροντιστές ψυχικά ασθενών: Γιώργος Γεωργάς (Ψυχίατρος).

18.00: Από το ψυχικό φορτίο στην ανθεκτικότητα: Βίνα Γιαννοπούλου (Ψυχολόγος).

18.10: Όρια στη φροντίδα και αυτοφροντίδα: Γιώργος Τσαντηράκης (Ψυχολόγος, Οικοτροφείο Α1 Φιλιατρών).

18.20: Η διαδρομή των φροντιστών στον Αυτισμό: Κωνσταντίνος Σπαράγγης (Ειδικός Παιδαγωγός, Κέντρο Ημέρας ΕΥΤΥΧΙΑ).

18.30: 20 χρόνια εμπειρίας στη ψυχική υγεία: Δήμητρα Αλειφέρη (Νοσηλεύτρια, Θάλπος Καλαμάτας).

18.40: Συζήτηση & Εμπειρίες άτυπων φροντιστών: Συντονισμός: Παναγιώτα Αναγνωστοπούλου (Κοινωνική Λειτουργός, IASIS AMKE).