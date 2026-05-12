Το Health-IQ στην Αρεόπολη: Εκπαίδευση στους επαγγελματίες υγείας για πιο ασφαλή και αποτελεσματική φροντίδα

Στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11 Μαΐου η επόμενη εκπαιδευτική δράση του έργου Health-IQ, στο πλαίσιο ενός πανελλαδικού κύκλου εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων που ενισχύουν την ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών υγείας προς όφελος των πολιτών.

Η εκπαίδευση συγκέντρωσε επαγγελματίες υγείας και επικεντρώθηκε στην ενδυνάμωση της κουλτούρας ποιότητας, στην ασφάλεια των ασθενών και στην αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων και πρακτικών που υποστηρίζουν τη συνεχή βελτίωση της φροντίδας.

Το πρόγραμμα Health-IQ αποτελεί μια κοινή πρωτοβουλία του Περιφερειακού Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη (ΠΟΥ/Ευρώπης), μέσω του Γραφείου του για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, με στόχο την ενδυνάμωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) προς όφελος όλων των πολιτών.

Η εκπαίδευση στην Αρεόπολη εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του προγράμματος Health-IQ, το οποίο εφαρμόζεται πιλοτικά σε 13 δομές υγείας σε έξι Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας, προωθώντας μια ενιαία προσέγγιση για τη μέτρηση και βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, παρουσιάστηκαν οι άξονες της Εθνικής Στρατηγικής για την Ποιότητα και την Ασφάλεια των Ασθενών 2025–2030, ενώ δόθηκε έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της κουλτούρας διαφάνειας και συνεχούς αναβάθμισης ως καθημερινή πρακτική στις δομές υγείας. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες από το Κέντρο Υγείας ενημερώθηκαν για τα σύγχρονα εργαλεία αξιολόγησης, καθώς και για μεθοδολογίες που υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων με βάση αξιόπιστα δεδομένα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε σε πρακτικές θεματικές που σχετίζονται με την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων στην καθημερινή παροχή φροντίδας, όπως: η πρόληψη λοιμώξεων, η ασφαλής φαρμακευτική αγωγή, καθώς και η διαχείριση περιστατικών όπου απαιτείται έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση αποκλίσεων από τα προβλεπόμενα πρότυπα φροντίδας. Επιπλέον, αναδείχθηκε ο ρόλος της αποτελεσματικής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών υγείας, ιδιαίτερα σε διαδικασίες μεταφοράς ασθενών, ενώ παρουσιάστηκε η σημασία των δεικτών ποιότητας ως εργαλείο παρακολούθησης της απόδοσης και υποστήριξης στοχευμένων παρεμβάσεων.

Το επόμενο διάστημα, το πρόγραμμα Health-IQ συνεχίζει δυναμικά την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με επόμενο σταθμό την Έδεσσα, αναδεικνύοντας τη σημασία της ουσιαστικής ενίσχυσης των δομών υγείας σε ολόκληρη τη χώρα – από τα μεγάλα αστικά κέντρα έως και τις πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Ο Δρ João Breda, Επικεφαλής του Γραφείου του ΠΟΥ για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα, δήλωσε: «Η εκπαίδευση στην Αρεόπολη αναδεικνύει στην πράξη ότι η ποιότητα και η ασφάλεια δεν αποτελούν προνόμιο συγκεκριμένων περιοχών, αλλά θεμελιώδη προϋπόθεση για κάθε πολίτη. Μέσα από το Health-IQ ενισχύουμε τις δομές υγείας με πρακτικά εργαλεία, κοινή μεθοδολογία και μια προσέγγιση βασισμένη στην τεκμηρίωση, ώστε να διαμορφώσουμε ένα σύστημα υγείας πιο ανθεκτικό, πιο αποδοτικό και περισσότερο προσανατολισμένο στον ασθενή.»

Ο Δρ Χρήστος Τριανταφύλλου, Project Officer του Γραφείου του ΠΟΥ για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα, δήλωσε: «Η ανταπόκριση των επαγγελματιών υγείας επιβεβαιώνει ότι η πρακτική εκπαίδευση αποτελεί βασικό μοχλό για βιώσιμη αλλαγή. Η αξιοποίηση δεικτών ποιότητας δημιουργεί τη βάση για τεκμηριωμένες παρεμβάσεις και μετρήσιμα αποτελέσματα, ενισχύοντας τη συνεργασία και τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας.»

Ο Διευθυντής Κέντρου Υγείας Αρεόπολης Μάνης, Δρ Ανάργυρος Μαριόλης δήλωσε: «Ένα ανθεκτικό και αξιόπιστο σύστημα υγείας δεν πρέπει να φείδεται της εκπαίδευσης των λειτουργών του, καθώς αυτή προϋποτίθεται της ποιοτικής παροχής υπηρεσιών υγείας, της διασφάλισης της επιστημονικής επάρκειας και της αποδοτικής αντιμετώπισης των προκλήσεων. Η τεκμηρίωση στην παρέμβαση και η ύπαρξη κοινών δεικτών αξιολόγησης μπορούν να αποτελέσουν ουσιαστικά εφαλτήρια συνεχιζόμενης προόδου.»