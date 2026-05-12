Επαναφορά αυτονομίας ζητούν οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας

Υπογραμμίζοντας, πως ένα νοσοκομείο που εξυπηρετεί μια τόσο μεγάλη γεωγραφική περιοχή δεν μπορεί να λειτουργεί ως δευτερεύουσα μονάδα. Σημειώνοντας παράλληλα τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και την χιλιομετρική απόσταση της περιοχής από το νοσοκομείο της Καλαμάτας, με ένα κακό μάλιστα οδικό δίκτυο. Παράλληλα σημειώνουν την επιτακτική ανάγκη για στελέχωση του νοσοκομείου σε ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό.

Αναλυτικά από το Σωματείο τονίζεται: «Η ανάγκη αποσύνδεσης της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας από τη Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας, δηλαδή από το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας, δεν αποτελεί απλώς ένα διοικητικό αίτημα. Αποτελεί μια ουσιαστική και ιστορική ανάγκη για την προστασία της δημόσιας υγείας στη δυτική Μεσσηνία και στις όμορες περιοχές της Ηλείας. Η επαναφορά του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας σε καθεστώς πλήρους αυτονομίας, όπως ίσχυε πριν από το 2012, είναι σήμερα περισσότερο αναγκαία από ποτέ.

Η εμπειρία των τελευταίων ετών απέδειξε ότι η υπαγωγή της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας οδήγησε σταδιακά σε αποδυνάμωση της τοπικής μονάδας, σε ελλείψεις προσωπικού, σε περιορισμό δυνατοτήτων και σε δυσκολίες που βιώνουν καθημερινά τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι πολίτες. Ένα νοσοκομείο που εξυπηρετεί μια τόσο μεγάλη γεωγραφική περιοχή δεν μπορεί να λειτουργεί ως δευτερεύουσα μονάδα ούτε να εξαρτάται διοικητικά και λειτουργικά από ένα νοσοκομείο που βρίσκεται δεκάδες χιλιόμετρα μακριά.

Ο Δήμος Τριφυλίας και οι γύρω περιοχές καλύπτουν πληθυσμό περίπου 50.000 κατοίκων, ενώ το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας εξυπηρετεί καθημερινά και πολίτες από περιοχές του νομού Ηλείας. Οι ανάγκες υγείας της περιοχής είναι μεγάλες και διαρκείς. Την ίδια στιγμή, το οδικό δίκτυο παραμένει δύσκολο και σε αρκετά σημεία επικίνδυνο, η δημόσια συγκοινωνία είναι σχεδόν ανύπαρκτη και το οικονομικό κόστος μετακίνησης για έναν ασθενή ή μια οικογένεια είναι πολλές φορές δυσβάσταχτο.

Κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει την πραγματικότητα ότι το Νοσοκομείο Καλαμάτας βρίσκεται μακριά. Και όταν πρόκειται για επείγοντα περιστατικά, για ηλικιωμένους ανθρώπους, για χρόνια πάσχοντες ή για οικογένειες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα συνεχών μετακινήσεων, αυτή η απόσταση μετατρέπεται σε σοβαρό κίνδυνο. Στην υγεία, ο χρόνος σώζει ζωές. Κάθε λεπτό καθυστέρησης μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, η αποσύνδεση της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας από το Νοσοκομείο Καλαμάτας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση ώστε το νοσοκομείο να αποκτήσει ξανά τη δυνατότητα ουσιαστικής ανάπτυξης, άμεσου σχεδιασμού και αποτελεσματικής λειτουργίας. Ένα αυτόνομο νοσοκομείο μπορεί να διεκδικεί δυναμικά προσωπικό, πόρους, εξοπλισμό και νέες υπηρεσίες με βάση τις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Η τοπική κοινωνία δεν ζητά προνόμια. Ζητά το αυτονόητο: ένα δημόσιο νοσοκομείο ισχυρό, αυτόνομο και επαρκώς στελεχωμένο, που θα μπορεί να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στους πολίτες της περιοχής. Η επαναφορά της αυτονομίας της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας αποτελεί επένδυση στην ανθρώπινη ζωή, στην ισότητα και στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Παράλληλα, είναι απολύτως απαραίτητη η άμεση επάνδρωση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας με περισσότερο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό. Οι εργαζόμενοι καταβάλλουν καθημερινά υπεράνθρωπες προσπάθειες για να κρατήσουν το νοσοκομείο όρθιο και να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας υγείας στους πολίτες. Όμως η υποστελέχωση δημιουργεί τεράστια πίεση και δεν επιτρέπει στους ανθρώπους αυτούς να ανταποκρίνονται με τον τρόπο που αξίζουν οι ασθενείς και η κοινωνία. . Η υγεία δεν μπορεί να λειτουργεί με λογικές αποστάσεων και αριθμών.

Αύριο στις 12-5-26 τιμούμε τις νοσηλεύτριες/τες , που με γνώση , δύναμη και ανθρωπιά στέκονται καθημερινά δίπλα στον άνθρωπο. Χρόνια πολλά και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πολύτιμη προσφορά τους»!

Ο Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας υπέρ της αυτονόμησης του Νοσοκομείου

Υπέρ της διοικητικής αυτονόμησης του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας τάσσεται ο Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας, καλώντας την πολιτεία να εξετάσει με σοβαρότητα το ζήτημα.

Αναλυτικά αναφέρει: «Ο Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας εκφράζει τη θέση του υπέρ της διοικητικής αποσύνδεσης και αυτονόμησης του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας από το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, κατά το πρότυπο αντίστοιχων αποφάσεων που ήδη δρομολογούνται σε άλλες περιοχές της χώρας. (Νοσοκομείο Μεσολογγίου).

Το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δημόσιες δομές υγείας της ευρύτερης περιοχής, εξυπηρετώντας καθημερινά κατοίκους της Τριφυλίας, της νότιας Ηλείας, αλλά και μέρους του Δήμου Πύλου – Νέστορος, ενώ κατά τη θερινή περίοδο οι ανάγκες αυξάνονται σημαντικά λόγω της αυξημένης τουριστικής και εποχικής δραστηριότητας.

Η γεωγραφική θέση της περιοχής, οι μεγάλες αποστάσεις από τα αστικά κέντρα και η ανάγκη άμεσης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας καθιστούν αναγκαία την ενίσχυση της διοικητικής και λειτουργικής αυτοτέλειας του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, με ουσιαστική στελέχωση και δυνατότητα λήψης αποφάσεων βάσει των πραγματικών αναγκών της τοπικής κοινωνίας.

Η ισότιμη αντιμετώπιση της περιφέρειας και η ουσιαστική ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας αποτελούν βασική προϋπόθεση ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και διατήρησης της ζωής στην ελληνική επαρχία.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας καλεί την Πολιτεία και το Υπουργείο Υγείας να εξετάσουν με τη δέουσα σοβαρότητα το ζήτημα και να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την αναβάθμιση και διοικητική αυτονόμηση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας».

Κ.Μπ.