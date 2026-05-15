Προκήρυξη 21 θέσεων γιατρών για τα Νοσοκομεία Καλαμάτας και Κυπαρισσίας

Δεκαέξι θέσεις ειδικευμένων γιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Νοσοκομείο Καλαμάτας και 5 για το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας περιλαμβάνονται στην προκήρυξη του υπουργείου Υγείας για την πρόσληψη 1.058 συνολικά γιατρών σε νοσοκομεία της πατρίδας μας.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 27 Μαΐου, στις 12 το μεσημέρι και λήγει στις 17 Ιουνίου, στις 12 το μεσημέρι. Οι αποφάσεις προκηρύξεων των Νοσοκομείων και των Υγειονομικών Περιφερειών για τις παραπάνω θέσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί, αναρτηθεί στο Διαύγεια και αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dpnp_a@moh.gov.gr, το αργότερο μέχρι και την 18η Μαΐου.

Αναλυτικά, για το Νοσοκομείο Καλαμάτας προβλέπονται: Μία θέση ειδικότητας δερματολογίας και αφροδισιολογίας – επιμελητή Α’. Πέντε θέσεις εσωτερικής παθολογίας – επιμελητή Β’. Μία θέση παιδιατρικής (με εμπειρία στην λοιμωξιολογία) – επιμελητή Β’. Μία θέση παθολογικής ανατομικής – επιμελητή Β’. Μία θέση καρδιολογίας (για το αιμοδυναμικό) – επιμελητή Β’. Μία θέση ακτινολογίας – επιμελητή Β’. Μία θέση αναισθησιολογίας ή εσωτερικής παθολογίας ή καρδιολογίας ή χειρουργικής ή πνευμονολογίας – φυματιολογίας ή ορθοπαιδικής και τραυματιολογίας (με αποδεδεγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ) ή γενικής – οικογενειακής ιατρικής (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προ-νοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας) για το ΤΕΠ – επιμελητή Β’. Μία θέση εσωτερικής παθολογίας ή καρδιολογίας ή πνευμονολογίας ή αναισθησιολογίας ή χειρουργικής ή νεφρολογίας ή χειρουργικής θώρακος – καρδιάς ή νευρολογίας ή νευροχειρουργικής για τη ΜΕΘ – επιμελητή Β’. Μία θέση ιατρικής βιοπαθολογίας – εργαστηριακής ιατρικής (με εμπειρία στη νεοπλασματική νόσο) – επιμελητή Β’. Μία θέση αναισθησιολογίας – επιμελητή Β’. Μία θέση πνευμονολογίας – φυματιολογίας – επιμελητή Β’. Μία θέση αιματολογίας ή ιατρικής βιοπαθολογίας – εργαστηριακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας (για την αιμοδοσία) – επιμελητή Α’.

* Για το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας προβλέπονται: Μία θέση ακτινολογίας – διευθυντή. Μία θέση αιματολογίας ή ιατρικής βιοπαθολογίας – εργαστηριακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας (για την αιμοδοσία) – επιμελητή Α’. Μία θέση νεφρολογίας – επιμελητή Β’. Μία θέση αναισθησιολογίας – διευθυντή. Μία θέση ουρολογίας – επιμελητή Β’.