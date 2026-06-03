Πανελλήνιο συνέδριο υγείας στην Καλαμάτα

Η επίσημη έναρξη του συνεδρίου που έχει καταστεί θεσμός και έχει πανελλήνιο χαρακτήρα, έχει προγραμματιστεί την Παρασκευή στις 8 το απόγευμα, - ανοιχτή στο κοινό -, με την κεντρική διάλεξη με θέμα “Η εξέλιξη του υγειονομικού συστήματος υπό το πρίσμα των δημογραφικών αλλαγών”, από τον αναπληρωτή καθηγητή Ιατρικής Γκίκα Μαγιορκίνη.

Πριν την κεντρική διάλεξη προβλέπονται να γίνουν οι χαιρετισμοί και η βράβευση του γιατρού, γυναικολόγου – μαιευτήρα Χαράλαμπου Χαραλάμπους.

Χθες σε συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας Μεσσηνίας Κωνσταντίνος Σκρεπέτης, διευθυντής στην Ουρολογική Κλινική του Νοσοκομείο Καλαμάτας, παρατήρησε ότι “στηρίζοντας την ανταλλαγή και την εναλλαγή της επιστημονικής σκέψης, ενισχύουμε την εκπαιδευτική δραστηριότητα που προκύπτει από τις σύγχρονες αλλαγές σε όλους τους τομείς της ιατρικής επιστήμης”.

Σημείωσε πως “το συνέδριο έχει καταστεί θεσμός ώσμωσης και ανταλλαγής απόψεων ανάμεσα στους γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων, νοσηλευτών και των λοιπών επαγγελματιών υγείας. Θα αποτελέσει, επίσης, ευκαιρία αναθέρμανσης των φιλικών σχέσεων και εδραίωσης πνεύματος συναίνεσης και συνεργασίας ανάμεσα στους γιατρούς συναδέλφους και πολύ περισσότερο στους λοιπούς επαγγελματίες υγείας. Αυτό αποτελεί μια απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέλιξη και την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης”.

Ο κ. Σκρεπέτης επισήμανε ότι “το συνέδριό μας έχει διευρυνθεί και έχει πανελλήνιο χαρακτήρα και στοχεύει να προσεγγίσει γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπούς επαγγελματίες υγείας, δίνοντάς τους ένα ελεύθερο βήμα κατάθεσης απόψεων, διαλόγου σε όλα τα θέματα που άπτονται της σύγχρονης ιατρικής. Συμπληρώνοντας με αυτό τον τρόπο ένα συμπληρωματικό ρόλο της ιατρικής γνώσης της κάθε ειδικότητας” και πρόσθεσε, μεταξύ άλλων: “Σήμερα η ιατρική επιστήμη στοχεύει στην εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών. Δηλαδή, να έχουμε μια βελτιωμένη θεραπευτική απόφαση για κάθε περίπτωση του ασθενούς. Οι εξελίξεις αυτές έχουν διαμορφώσει ένα νέο τοπίο στην ενημέρωση κι εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και κατ’ επέκταση στη διαχείριση των ασθενών. Επιδίωξη του συνεδρίου είναι η αλληλεπίδραση των διαφόρων ειδικοτήτων που συμμετέχουν στην προσέγγιση των ασθενών, έτσι ώστε να είναι πιο επιτακτική και σημαντική η ανάγκη για συνεργασία, για να έχουμε το καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα για τους ασθενείς”.

Γ.Σ.