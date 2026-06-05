Τρίωρη στάση εργασίας στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Στην τρίωρη στάση εργασίας που έχει εξαγγείλει για σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου, 12 με 3 το μεσημέρι, η Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων και η Συνδικαλιστική Ένωση Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων Ελλάδας, συμμετέχει και το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

“Ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την αδικαιολόγητη παράλειψη ένταξης στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα για τους κλάδους βιοϊατρικών επιστημών ειδικότητα ιατρικών εργαστηρίων – τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων και βοηθών ιατρικών εργαστηρίων, με βάση τις εξαγγελίες της υπουργού Εργασίας κας Ν. Κεραμέως”, επισημαίνει το Δ.Σ. του Σωματείου. Κι εκφράζει την αντίθεσή του “για τον αποκλεισμό ένταξης στα ΒΑΕ με την προωθούμενη ρύθμιση”.

Οπως αναφέρουν οι δύο Ενώσεις, στις 12.30 θα πραγματοποιηθεί παράσταση διαμαρτυρίας στο Νοσοκομείο Καλαμάτας και η στάση εξαγγέλθηκε “μετά τις τελευταίες κυβερνητικές εξαγγελίες σχετικά με την ένταξη επαγγελματιών Υγείας στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ), χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο κλάδος των ΠΕ Βιοϊατρικών Επιστημών (κατεύθυνση Ιατρικά Εργαστήρια), των ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων και των ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων. Η όλη διαμαρτυρία τελεί υπό την κάλυψη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοίων Νοσοκομείων (Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν). Επιπλέον την ίδια ώρα, θα διενεργούν στάσεις εργασίας και άλλοι σύλλογοι, όπως ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, ο Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών Μαιευτών Αθήνας και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ακτινολόγων”.

Οι εργαζόμενοι σε αυτές τις ειδικότητες διεκδικούν: “ 1. Ίση μεταχείριση όλων των εργαζομένων στην Υγεία. 2. Ένταξη των των ΠΕ Βιοϊατρικών Επιστημών (Κατεύθυνση Ιατρικά Εργαστήρια), των ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων και των ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. 3. Ένταξη των ΠΕ Βιοϊατρικών Επιστημών (Κατεύθυνση Ιατρικά Εργαστήρια), των ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων και των ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, στην Α’ Κατηγορία στο Επίδομα Ανθυγιεινής Εργασίας. 4. Ένταξη των ΠΕ Βιοϊατρικών Επιστημών (Κατεύθυνση Ιατρικά Εργαστήρια), των ΤΕ

Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων και των ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, στο εφημεριακό καθεστώς των νοσηλευτικών ιδρυμάτων”.

Οι δύο συνδικαλιστές Ενώσεις καλούν τα μέλη τους “να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις μας και να είναι σε ετοιμότητα για απεργιακές κινητοποιήσεις, έως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας” και προτρέπουν: Ας δώσουμε σε όλους να καταλάβουν, πως είναι η καθημερινή νοσοκομειακή πρακτική, χωρίς τα διαγνωστικά εργαστήρια”.