Καλαμάτα: Κλινικό φροντιστήριο στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής

Στο πλαίσιο του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Ακαδημίας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και Προνοσοκομειακής Φροντίδας Υγείας, που θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα, διοργανώνεται δωρεάν κλινικό φροντιστήριο δεξιοτήτων στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής – BLS | ERC.

Το φροντιστήριο θα διεξαχθεί την Πέμπτη 18 Ιουνίου, 1.30 μ.μ. έως 4.30 μ.μ., στο Elite City Resort, και απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτικούς, φοιτητές επιστημών υγείας, καθώς και σε πολίτες άνω των 12 ετών που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν βασικές γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών. Η δράση έχει ως στόχο την πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις βασικές αρχές της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να εξασκηθούν σε σταθμούς δεξιοτήτων, να εφαρμόσουν τεχνικές ΚΑΡΠΑ και να εκπαιδευτούν στη χρήση σύγχρονων μεθόδων ανατροφοδότησης.

Το κλινικό φροντιστήριο εντάσσεται στο πρόγραμμα του συνεδρίου και υλοποιείται σε συνεργασία με το Kids Save Lives, με βασικό μήνυμα ότι η έγκαιρη και σωστή παρέμβαση μπορεί να σώσει ανθρώπινες ζωές. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ενώ θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής. Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και απαιτείται εγγραφή.Ως προς το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου, αναπτύσσεται γύρω από σύγχρονα και ουσιαστικά ζητήματα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, συνδυάζοντας διαλέξεις, στρογγυλά τραπέζια, κλινικά φροντιστήρια, προφορικές ανακοινώσεις και δορυφορικές συνεδρίες.

Στο επίκεντρο βρίσκονται θεματικές όπως η πρόληψη, τα χρόνια νοσήματα, ο εμβολιασμός ενηλίκων, η καρδιαγγειακή υγεία, ο σακχαρώδης διαβήτης, η παχυσαρκία, τα αναπνευστικά νοσήματα, η ψυχική υγεία, η τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινή ιατρική πρακτική και η ολιστική φροντίδα του ασθενούς. Μέσα από τη συμμετοχή καταξιωμένων επιστημόνων και τη διεπιστημονική προσέγγιση, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να ενισχύσει τον διάλογο, την ανταλλαγή γνώσης και τη διαμόρφωση κοινών προοπτικών για ένα πιο ανθρώπινο, σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα υγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την εγγραφή τους στο congressworld-registrationform.gr.