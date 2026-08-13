Εκθεση φωτογραφίας της Ευγενίας Δουβαρά στο Δεσύλλα

Πρόκειται για μια βιωματική και ανθρωποκεντρική έκθεση, η οποία εξερευνά την ταυτότητα, τη μνήμη και τον χρόνο που κυλά. Η ιδέα της έκθεσης «Ο δικός τους χειμώνας» γεννήθηκε από την επιθυμία της φωτογράφου να συνδεθεί πιο ουσιαστικά με τον τόπο καταγωγής της, το Δεσύλλα Μεσσηνίας, όπου πέρασε αρκετά καλοκαίρια και γιορτές των παιδικών κι εφηβικών της χρόνων. Για διάστημα τριών ετών περίπου, συνομιλούσε με ηλικιωμένες γυναίκες του χωριού της, που την εμπιστεύτηκαν, άνοιξαν τα σπίτια και τις καρδιές τους και της μοιράστηκαν προσωπικές ιστορίες και γεγονότα του τόπου. Μέσα από τον φακό της, η φωτογράφος εστιάζει στον μικρόκοσμό τους αποτυπώνοντας τις ίδιες, αλλά και προσωπικά αντικείμενα και γωνιές των σπιτιών τους, φορείς των αναμνήσεων, των παραδόσεων και των αξιών τους. Το φωτογραφικό της βλέμμα μαγνητίζεται από την διαχρονική δύναμη κι ανθεκτικότητα των γυναικών αυτών, που αποτελεί αδιαμφισβήτητη πηγή έμπνευσης και δημιουργίας. «Ονειρεύτηκα τις γυναίκες του χωριού μου σαν μεγαλειώδη συστήματα από ρίζες και κλαδιά, σαν δέντρα με χυμούς που τρέχουν σε μοναδικούς κύκλους...Τις συνάντησα με σκοπό να γνωρίσω την ομορφιά του χειμώνα τους», σημειώνει η φωτογράφος. Κάθε εικόνα προσκαλεί τον θεατή να αναλογιστεί την δική του σχέση με το παρελθόν και τις ρίζες του. Κάθε φωτογραφία γίνεται πύλη για μια αληθινή συνάντηση με την ιστορία, μια βουτιά στη συναισθηματική μνήμη. Η έκθεση «Ο δικός τους χειμώνας» επιδιώκει το άνοιγμα ενός ζωντανού διαλόγου που αφορά στην ανθρώπινη ύπαρξη και τις υπερβάσεις των προκλήσεών της, καθώς και την δημιουργία μιας γέφυρας που συνδέει το χτες με το σήμερα και το αύριο. Η έκθεση που θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 19 Αυγούστου, θα πλαισιωθεί από παράλληλες δράσεις και θα είναι επισκέψιμη καθημερινά, από τις 7 μ.μ. έως τις 10 μ.μ. στο Κοινοτικό Κατάστημα Δεσύλλα.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Βιογραφικό

Η Ευγενία Δουβαρά γεννήθηκε το 1981 στην Αθήνα, όπου και εργάζεται ως ψυχολόγος και οικογενειακή θεραπεύτρια. Οι ρίζες της βρίσκονται στη Μεσσηνία και συγκεκριμένα στο χωριό Δεσύλλα Οιχαλίας. Η ενασχόλησή της με τη φωτογραφία ξεκίνησε συστηματικά το 2020 μέσα από σεμινάρια και σε συνδυασμό με την επαγγελματική της ιδιότητα της πρόσφερε μια νέα γλώσσα έκφρασης και σύνδεσης με τους ανθρώπους. Eκτοτε, έχει λάβει μέρος σε ομαδικές εκθέσεις φωτογραφίας.

Το project «Ο δικός τους χειμώνας», το οποίο ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια, αποτελεί την πρώτη της ατομική έκθεση.