Δήμος Πύλου - Νέστορος: Ζητούν προσλήψεις ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω

Την πρόσληψη 11 ατόμων από το νέο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), για τον Δήμο και τη ΔΕΥΑ, ζητεί ο Δήμος Πύλου – Νέστορος.

Ειδικότερα, με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, οι αιτούμενες θέσεις είναι:

- Για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πύλου – Νέστορος, 4 θέσεις: ΔΕ υδραυλικών 1 και ΥΕ γενικών καθηκόντων 3.

- Για τον Δήμο Πύλου – Νέστορος, 7 θέσεις: ΔΕ οδηγών 1 και ΥΕ προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων 6.

Στην εισήγησή του ο δήμαρχος Παναγιώτης Καρβέλας ανέφερε ότι “ο Δήμος μας προτίθεται να συμμετάσχει σε νέο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), το οποίο και αποτελεί μέρος των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης της ΔΥΠΑ για τη στήριξη των ανέργων της πληθυσμιακής ομάδας, που αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια ένταξης και επανένταξης στην αγορά εργασίας και απευθύνεται σε φορείς από ένα ευρύ φάσμα της Δημόσιας Διοίκησης, όπως Δήμους. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες και η μηνιαία επιχορήγηση ανέρχεται στο 75% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών, έως τα 750 ευρώ μηνιαία.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων ορίζονται κάθε φορά από τους αρμόδιους φορείς και δυνητικοί ωφελούμενοι είναι όλοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι 55 ετών και άνω, οι οποίοι με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, όσοι πληρούν το ηλικιακό όριο, μπορούν να συμπληρώσουν τις ημέρες ασφάλισης που απαιτούνται για τη συνταξιοδότησή τους”.