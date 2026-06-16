Ενημέρωση για εξετάσεις στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας

Εξετάσεις για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας πραγματοποιούνται καθημερινά στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, όπως και εξέταση μέτρησης οστικής πυκνότητας κατόπιν ραντεβού.

Σχετική ενημέρωση από την Αναπληρώτρια Διοικήτρια

του Γ.Ν. Μεσσηνίας της Α.Ο.Μ. Κυπαρισσίας Δημητρούλα Καλομοίρη αναφέρει: «Από το Γενικό Νοσοκομείο Κυπαρισσίας (Α.Ο.Μ. Γ.Ν. Μεσσηνίας) γίνεται γνωστό ότι στα πλαίσια του Προγράμματος Πρόληψης Δημόσιας Υγείας «Δοξιάδη» για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας πραγματοποιούνται καθημερινά οι εξετάσεις TEST PAP και HPV-DNA TEST.

Για την πραγματοποίηση γυναικολογικών εξετάσεων οι ενδιαφερόμενες μπορούν να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2761360137-138.

Επίσης, πλέον στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας εκτελείται η εξέταση Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας κατόπιν ραντεβού στα τηλέφωνα 2761360210 και 211 ή με φυσική παρουσία στην Γραμματεία Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων».

Κ.Μπ.