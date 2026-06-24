Δωρεάν μαστογραφίες και Τεστ Παπανικολάου στη Μεγαλόπολη

Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μεγαλόπολης και του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας.

Οι εξετάσεις παρέχονται δωρεάν, χωρίς οικονομικά, ασφαλιστικά ή φορολογικά κριτήρια. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν όλες οι γυναίκες ηλικίας από 25 έως 70 ετών για Τεστ Παπανικολάου, ενώ οι γυναίκες ηλικίας 40 ετών και άνω μπορούν να υποβληθούν και σε ψηφιακή μαστογραφία. Παράλληλα, προβλέπεται επανέλεγχος των γυναικών που είχαν συμμετάσχει στην προηγούμενη φάση του προγράμματος.

Για τις γυναίκες ηλικίας από 30 έως 50 ετών το Τεστ Παπανικολάου πραγματοποιείται με τη μέθοδο υγρής φάσης (Thin Prep), ενώ γίνεται και μοριακή ταυτοποίηση του ιού HPV.

Οι εξετάσεις διενεργούνται στην ειδική κινητή μονάδα του Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας, η οποία έχει σταθμεύσει στην Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, στον προαύλιο χώρο του Πνευματικού Κέντρου Μεγαλόπολης. Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να προγραμματίζουν το ραντεβού τους στα τηλέφωνα 2713 610238 και 2713 610245 της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και στο 27913 60246 του Δήμου Μεγαλόπολης.

Οι μαστογραφίες και τα κυτταρολογικά δείγματα αξιολογούνται από εξειδικευμένους ακτινολόγους και κυτταρολόγους σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες. Τα αποτελέσματα αποστέλλονται ταχυδρομικά στις εξεταζόμενες, ενώ σε περιπτώσεις που απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση παρέχονται δωρεάν συμπληρωματικές εξετάσεις. Όπου κρίνεται αναγκαίο, προτείνεται παραπομπή στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», που αποτελεί το νοσοκομείο αναφοράς του προγράμματος.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου επισημαίνει ότι η ενημέρωση των πολιτών, η προστασία της υγείας τους και η ενίσχυση των δράσεων πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας αποτελούν βασικές προτεραιότητές της.

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