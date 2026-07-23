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Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2026 19:48

Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας: Νέος πρόεδρος ο Περικλής Νικολακέας - Το νέο Δ.Σ.

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Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας: Νέος πρόεδρος ο Περικλής Νικολακέας - Το νέο Δ.Σ.

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Ο Περικλής Νικολακέας είναι ο νέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας, όπως προέκυψε από την πρόσφατη συγκρότηση σε Σώμα.

Α’ αντιπρόεδρος εξελέγη ο Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, β’  αντιπρόεδρος ο Δημήτρης Παναγόπουλος, γενικός γραμματέας ο Βασίλης Χρυσαυγής, ταμίας η Σωτηρία Νηφάκου και μέλη οι Δημήτρης Τζωρτζίνης, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Βασίλης Καραμπέτσος, Γιάννης Ματσίρας, Δαμιανός Τσιλιβαράκης και Ειρήνη Ντυμένου.

Κατηγορία Υγεία
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