Α’ αντιπρόεδρος εξελέγη ο Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, β’ αντιπρόεδρος ο Δημήτρης Παναγόπουλος, γενικός γραμματέας ο Βασίλης Χρυσαυγής, ταμίας η Σωτηρία Νηφάκου και μέλη οι Δημήτρης Τζωρτζίνης, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Βασίλης Καραμπέτσος, Γιάννης Ματσίρας, Δαμιανός Τσιλιβαράκης και Ειρήνη Ντυμένου.
Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2026 19:48
Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας: Νέος πρόεδρος ο Περικλής Νικολακέας - Το νέο Δ.Σ.Γράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Ο Περικλής Νικολακέας είναι ο νέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας, όπως προέκυψε από την πρόσφατη συγκρότηση σε Σώμα.
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