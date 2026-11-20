Ελλείψεις σε αντιγριπικά εμβόλια καταγράφονται σε αρκετά φαρμακεία της Μεσσηνίας, σε μια περίοδο αυξημένης ζήτησης για εμβολιασμό και έξαρσης των λοιμώξεων του αναπνευστικού.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Υγείας έχει θέσει ως στόχο να πραγματοποιηθούν 3 εκατομμύρια αντιγριπικοί εμβολιασμοί πανελλαδικά κατά τη φετινή περίοδο.

Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μεσσηνίας, Νίκος Ματθιόπουλος, επιβεβαίωσε μιλώντας στην “Ε” ότι σε ορισμένα φαρμακεία της Μεσσηνίας παρατηρούνται ελλείψεις σε αντιγριπικά εμβόλια.

Όπως εξήγησε, η δεύτερη παρτίδα έχει καθυστερήσει και, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της προμηθεύτριας εταιρείας, αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ο ίδιος εκτίμησε ότι έως την Τρίτη θα έχει ομαλοποιηθεί η διάθεση και η χορήγησή τους.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που επικαλέστηκε ο κ. Ματθιόπουλος, περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο πολίτες έχουν ήδη εμβολιαστεί σε όλη τη χώρα, με τριδύναμα και ενισχυμένα αντιγριπικά εμβόλια.

Όπως ανέφερε, οι εμβολιασμοί φέτος ξεκίνησαν λίγο νωρίτερα από πέρυσι, καθώς περιστατικά γρίπης και Covid-19, ορισμένα από τα οποία χρειάστηκαν νοσηλεία, ώθησαν αρκετούς πολίτες να εμβολιαστούν νωρίτερα.

Στην προσέλευση των πολιτών συνέβαλε, σύμφωνα με τον κ. Ματθιόπουλο, και η ενημερωτική εκστρατεία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Όπως ανέφερε, ο αντιγριπικός εμβολιασμός συμβάλλει στην προστασία τόσο όσων εμβολιάζονται όσο και των ανθρώπων γύρω τους, τονίζοντας το γεγονός αυτό η καμπάνια.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο ΕΟΔΥ χτυπά καμπανάκι, καθώς η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα άγγιξε το 10%. Δηλαδή, ένας στους δέκα που κάνει τεστ βγαίνει θετικός.

ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΦΕΤΟΣ ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ

Φέτος, οι πρώτοι εμβολιασμοί έγιναν τον Οκτώβριο και η προσέλευση εντάθηκε στα μέσα του μήνα. Στα μέσα Νοεμβρίου σημειώθηκε κάμψη, την οποία ο κ. Ματθιόπουλος απέδωσε στην άνοδο της θερμοκρασίας, επισημαίνοντας ότι οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν το πότε επιλέγουν οι πολίτες να κάνουν το εποχικό εμβόλιο.

Οπως μας είπε, μέχρι στιγμής, για εμβολιασμό έχουν προσέλθει κυρίως άτομα άνω των 60 ετών, έγκυες και άτομα με χρόνια νοσήματα, με την ζήτηση να αυξάνεται εκ νέου.

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Αναφερόμενος ευρύτερα στη διαθεσιμότητα φαρμάκων, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μεσσηνίας είπε ότι ορισμένες ελλείψεις έχουν δηλωθεί στον ΕΟΦ, ενώ όπου διαπιστώνονται κενά, πρόσθεσε, οι φαρμακοποιοί προσπαθούν να τα καλύψουν με αντίστοιχα σκευάσματα άλλων εταιρειών.

Όπως σημείωσε, το πρόβλημα αφορά την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ μεταξύ των φαρμάκων στα οποία παρατηρούνται ελλείψεις ανέφερε ορισμένα αντιδιαβητικά και καρδιολογικά σκευάσματα. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι παροδικές ελλείψεις προκύπτουν και όταν εταιρείες διακόπτουν τη διάθεση κάποιου φαρμάκου στην ελληνική αγορά, επειδή, λόγω της τιμής του, κρίνουν ότι η συνέχιση της κυκλοφορίας του είναι οικονομικά ασύμφορη.