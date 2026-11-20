Ξεκίνησε, επιτέλους, η κατασκευή του διαδημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς των Δήμων Μεσσήνης και Καλαμάτας, στη θέση “Λιγδού ή Μακαρία” της Μεσσήνης, νότια του δρόμου Ασπρόχωμα – Μεσσήνη, στο ύψος του Αεροδρομίου.

“Εχει εγκατασταθεί ο εργολάβος, η εργολαβία δουλεύεται”, μας ενημέρωσε ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος και παρατήρησε: “Γίνονται το τελευταίο δεκαπενθήμερο οι χωματουργικές εργασίες. Θα γίνουν όλα τα έργα υποδομής που χρειάζονται και τα αποστραγγιστικά και οι επιχωματώσεις, ώστε να μπορέσουν μετά να φτιαχθούν τα σπιτάκια. Θα φιλοξενεί 48 ζώα και 4 για καραντίνα, γύρω στα 50 ζώα συνολικά. Θα έχει κτηνιατρείο, χώρο διοίκησης και τα σπιτάκια των σκυλιών, όπου θα φιλοξενούνται για λίγες ημέρες, για να μπορέσουν να τους παρασχεθούν όλες οι υπηρεσίες που πρέπει, στείρωση, αποπαρασίτωση, εμβολιασμός, ό,τι χρειάζεται”.

Ο κ. Αθανασόπουλος επισήμανε ότι “είναι ένα έργο που έχουμε παλέψει με τον Δήμο Καλαμάτας για να το κάνουμε. Γίνεται σε συνεργασία. Εχει ιδρυθεί Σύνδεσμος για το κυνοκομείο, που θα μπει σε λειτουργία, όταν ολοκληρωθεί το έργο. Θα αναλάβει τη λειτουργία του”.

Το καταφύγιο δημιουργείται σε αγροτεμάχιο 12.277,83 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση “Λιγδού ή Μακαρία” ιδιοκτησίας του Δήμου Μεσσήνης.