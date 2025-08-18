Με προσδοκίες για υψηλή τιμή: Καλή η φετινή παραγωγή σταφίδας στη Μεσσηνία

Αυτή την εβδομάδα κορυφώνεται ο τρύγος της σταφίδας στη Μεσσηνία, η παραγωγή της οποίας αναμένεται να είναι καλύτερη από την περσινή, καθώς δεν είχε ζημιές.

Η τιμή αναμένεται να είναι καλύτερη από τα 2 ευρώ που είχε πέρυσι, όμως, οι παραγωγοί προσδοκούν να είναι υψηλή, κοντά στα 3 ευρώ, καθώς το κόστος είναι τεράστιο, τα πάντα έχουν πάει στον Θεό! και η παραγωγή της σταφίδας, χωρίς στήριξη από την Πολιτεία, εγκαταλείπεται.

“Γενικά είναι καλή η παραγωγή και η ποιότητα”, παρατήρησε ο πρόεδρος του συνεταιρισμού “Ενωση Μεσσηνίας” Γιώργος Λαζόγιαννης και ανέφερε πως “υπάρχουν κτήματα που επλήγησαν από παγετό τον Μάρτιο και ελεγκτές του ΕΛΓΑ έχουν δει τη ζημιά και κάποια άλλα που έχουν επηρεαστεί από τις πολλές ζέστες”.

Επεσήμανε ότι “έχει εγκαταλειφθεί η σταφιδοκαλλιέργεια, έχει γεράσει ο πληθυσμός στα χωριά που ασχολιόταν με την καλλιέργεια. Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας δεν υπάρχει, χρειάζεται μέριμνα από την Πολιτεία, που δεν υπάρχει”.

Για την τιμή ο Γ. Λαζόγιαννης δήλωσε ότι “σίγουρα, θα είναι καλύτερη από πέρυσι (ήταν 2 ευρώ το κιλό), αλλά το πόσο θα εξαρτηθεί από την αγορά” κι εκτίμησε πως “η τιμή θα διαμορφωθεί γύρω στις 15 με 20 Σεπτεμβρίου”.

Οσον αφορά το κόστος της σταφιδοκαλλιέργειας, σημείωσε ότι “είναι τεράστιο, τα πάντα έχουν φθάσει στον Θεό! Τα εργατικά χέρια είναι δυσεύρετα, 60 ευρώ ζητά ο εργάτης και δεν υπάρχουν”

Κι εξήγησε ότι με όλα αυτά “με 2 ευρώ τιμή πώλησης δεν μπορείς να είσαι ικανοποιημένος. Τα 3 ευρώ θα ήταν ιδανική η τιμή”.

Τέλος, ο πρόεδρος της Ενωσης ζήτησε τη στήριξη της Πολιτείας, παρατηρώντας: “Εχουν μείνει τα καλά κτήματα της σταφίδας και όποιος νέος θέλει να συνεχίσει να παράγει, θα πρέπει να έχει τη στήριξη της Πολιτείας. Και για τις καταστροφές από τα αγριογούρουνα δεν υπάρχει καμία στήριξη, καμία μέριμνα”.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Χανδρινού Κώστας Αποστολόπουλος επιβεβαίωσε ότι από τη Δευτέρα 17 του μήνα θα ενταθεί ο τρύγος στη φετινή σταφίδα και παρατήρησε: “Φαίνεται να είναι καλή, υγιής η παραγωγή. Εχουν μείνει λίγες σταφίδες,έχουν ξεριζωθεί αρκετές. Λόγω της εγκατάλειψης, θα είναι μειωμένη γενικότερα η φετινή παραγωγή”.

Οσον αφορά την τιμή υπενθύμισε ότι “πέρυσι είχε 2 και 2,10 ευρώ, ενώ κάποιες ποσότητες πωλήθηκαν και παραπάνω” και σημείωσε: “Αν και δεν ακούγεται τίποτα, η τιμή πρέπει να είναι αυξημένη. Πρέπει να είναι κοντά στα 3 ευρώ. Είναι μεγάλο το κόστος, όλα ανεβαίνουν κι επιδότηση δεν υπάρχει. Η συνδεδεμένη ενίσχυση από τα 54 ευρώ το στρέμμα έπεσε στα 29, ούτε για έναν ψεκασμό για το χαράκι δεν φθάνει”.

Ο Κ. Αποστολόπουλος προέτρεψε “να μη διαθέσει σταφίδα κανείς παραγωγός σε τιμή στα 2 και 2,10 ευρώ, πρέπει να είναι υψηλή φέτος”.

Γ.Σ.