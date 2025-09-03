Ποιοτική αλλά μικρή η παραγωγή σταφίδας - Υψηλότερη από πέρυσι αναμένεται η τιμή

Η ποιότητα της φετινής σταφίδας, οι περισσότερες ποσότητες της οποίας βρίσκονται στα αλώνια, είναι άριστη και η παραγωγή καλή, μικρότερη, όμως, από αυτή που αναμενόταν αρχικά.

Η τιμή αναμένεται να είναι υψηλότερη από πέρυσι, το κατά πόσο, με την οριστική διαμόρφωσή της, θα το δείξει η αγορά, στα μέσα Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, επειδή η συνολική παραγωγή σταφίδας έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, χρειάζεται πρόγραμμα στήριξης από την Πολιτεία.

Αυτά τόνισαν στην “Ε” οι πρόεδροι του συνεταιρισμού “Ενωση Μεσσηνίας” Γιώργος Λαζόγιαννης και της Παναιγιαλείου Ενωσης Θανάσης Σωτηρόπουλος.

Αναλυτικά, ο Γ. Λαζόγιαννης ανέφερε ότι “αν εξαιρέσεις ζημιές από παγετό, λειψυδρία και άγρια ζώα, η παραγωγή είναι καλή και η ποιότητα άριστη” κι ενημέρωσε πως “οι περισσότερες σταφίδες είναι στα αλώνια και η Ενωση έχει ξεκινήσει και παίρνει, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινώσει”.

Εκτίμησε ότι “μέχρι τις 15 του μήνα αναμένεται να διαμορφωθεί η τιμή και φαίνεται πως θα είναι αρκετά υψηλότερη από πέρυσι” και καταλήγοντας, δήλωσε: “Πρέπει να υπάρξει πρόγραμμα περίφραξης και προστασίας από αγριογούρουνα και τσακάλια. Εγώ σώθηκα, αλλά πλήρωσα 2.000 ευρώ για να τα περιφράξω, γιατί τα κτήματα δεν είναι όλα μαζί”.

Ο Θαν. Σωτηρόπουλος παρατήρησε ότι “η ποιότητα είναι πάρα πολύ καλή, η παραγωγή, όμως, μέτρια, δεν είναι αυτή που φαινόταν. Υπάρχουν κτήματα που επηρέασε η ξηρασία και στην περιοχή της Νεμέας υπήρχε περονόσπορος”.

Ο πρόεδρος της Παναιγιαλείου παραπονέθηκε πως “το κράτος δεν ακούει αυτά που λέμε” και σημείωσε: “Θέλει στήριξη η σταφίδα, γιατί λιγοστεύει, με τις χαμηλές τιμές των περασμένων χρόνων. Είναι μεγάλο το κόστος καλλιέργειας, ενεργειακά και μεροκάματα. Οσο και καλή να είναι η τιμή υπάρχει κίνδυνο, γιατί δεν υπάρχουν νέοι για να ασχοληθούν”.

Επεσήμανε ότι “πρέπει να γίνει αναδιάρθρωση σωστή, όπως έγινε στα αμπέλια. Δυστυχώς, δεν μας ακούνε. Και είναι ένα προϊόν που έχει σώσει την Ελλάδα σε δύσκολες εποχές, εξαγώγιμο που δίνει δουλειά. Στην Αιγιάλεια και στην ορεινή Κορινθία η σταφίδα είναι η μοναδική καλλιέργεια”.

Συνεχίζοντας, κάλεσε τους παραγωγούς “να εμπιστευτούν τις Ενώσεις και τους συνεταιρισμούς , στήριξή τους θα είναι καλύτερα από κάθε ιδιώτη” και κατέληξε: “Η τιμή θα είναι καλύτερη από πέρυσι. Το πόσο θα το δείξει η αγορά. Οταν δουλέψει η αγορά, θα μπορούμε να πούμε για την τιμή”.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Ο συνεταιρισμός “Ενωση Μεσσηνίας” παραλαμβάνει σταφίδες από παραγωγούς του νομού με το ακόλουθο πρόγραμμα: Στη Μεσσήνη, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή (τηλέφωνο 27220 23231). Στους Κόμπους, κάθε Πέμπτη (τηλέφωνο 6945 010043). Στη Γιάλοβα, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή (τηλέφωνο 6932 220812). Στους Γαργαλιάνους, κάθε Τρίτη και Πέμπτη (τηλέφωνο 27630 23260).

Γ.Σ.