Ανοδικά στα 4,5 ευρώ η τιμή του ελαιολάδου - Ανάσα για τους παραγωγούς της Μεσσηνίας

Η αύξηση κατά 28,5% του τελευταίου διμήνου, δίνει οικονομικές ανάσες σε όσους ελαιοπαραγωγούς είχαν απούλητο προϊόν και ταυτόχρονα γεννά ελπίδες για την τιμή της νέας ελαιοσυγκομιδή. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, σύμφωνα με το Δελτίο Τιμών του ΣΕΔΗΚ, η τιμή του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου κυμαίνεται από 3,80 στην Κρήτη μέχρι και 4,80 στους Αγίους Αποστόλους Λακωνίας.

Στην Ισπανία η τιμή του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου κυμαίνεται από 3,91 μέχρι 4,43 ευρώ το κιλό ενώ η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 4,12 ευρώ το κιλό. Η τιμή του παρθένου ελαιόλαδου αγγίζει τα 3,44 ευρώ και η τιμή του λαμπάντε τα 3,40 ευρώ το κιλό.

Στην Ιταλία η τιμή του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου κυμαίνεται από 9,20 μέχρι 10 ευρώ το κιλό και του ΠΟΠ ελαιόλαδου από 9,80 μέχρι και 13 ευρώ το κιλό.

Στην Τυνησία η τιμή του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου παρέμεινε στα 3,98 ευρώ το κιλό και του λαμπάντε στα 2,55 ευρώ το κιλό.

Θ.Λ.