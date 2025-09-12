Μεσσηνία: Ενημέρωση για πρόωρη συγκομιδή ελαιοκάρπου

“Οι ελαιοπαραγωγοί που προτίθεται να αρχίσουν τη συγκομιδή του ελαιόκαρπου νωρίτερα από την τυπική περίοδο ωρίμανσής του καρπού οφείλουν να οριοθετήσουν με διακριτό τρόπο τους ελαιώνες τους για την αποφυγή ψεκασμού από τα συνεργεία δακοκτονίας”. Αυτό επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Μεσσηνίας, καθώς όπως εξηγεί, το πρόγραμμα δακοκτονίας βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ειδικότερα, η Διεύθυνση ενημερώνει τους ελαιοπαραγωγούς της χωρικής αρμοδιότητάς της ότι το πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου με δολωματικούς ψεκασμούς βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι ελαιοπαραγωγοί, οι οποίοι προτίθεται να αρχίσουν τη συγκομιδή του ελαιόκαρπου προς ελαιοποίηση ή της βρώσιμης ελιάς νωρίτερα από την τυπική περίοδο ωρίμανσης του καρπού ή λόγω πρωιμότητας της ποικιλίας οφείλουν να οριοθετήσουν με διακριτό τρόπο τους ελαιώνες τους για την αποφυγή ψεκασμού από τα συνεργεία δακοκτονίας. Σε περίπτωση της μη ύπαρξης της ειδικής σήμανσης, οι εργολάβοι ψεκασμού δεν φέρουν καμία ευθύνη.

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν στην εφαρμογή των δολωματικών ψεκασμών, στο πλαίσιο του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2025, καθώς και το χρονικό όριο που απαιτείται για τη συγκομιδή μετά την τελευταία εφαρμογή του σκευάσματος είναι:

Εμπορική ονομασία σκευάσματος Δραστική ουσία Τελευταία εφαρμογή

1) Forza with zeon technology 10 CS με δραστική ουσία lambda-cyhalothrin, 7 ημέρες. 2) DecisProfi 25 WG με δραστική ουσία deltamethrin, 7 ημέρες. 3) Success 0,24CB με δραστική ουσία spinosad, 14 ημέρες. 4) Prosperace με δραστική ουσία acetamiprid, 7 ημέρες. 5) Exirel Bait 10 SE, με δραστική ουσία cyantraniliprole, 7 ημέρες.

Η υπηρεσία παρακαλεί να ληφθούν υπόψη τα ανωτέρω κατά την έναρξη συγκομιδής, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα ύπαρξης υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στο ελαιόλαδο και τη βρώσιμη ελιά.