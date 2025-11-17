Η μορφή που μεταμορφώνει την πόλη

Καλλιτεχνική Ανάγνωση της Νέας Τοιχογραφίας της Καλαμάτας του KLE

Στο κέντρο της Καλαμάτας υψώνεται πλέον μια εντυπωσιακή τοιχογραφία, δημιούργημα του εικαστικού Κλεομένη Κωστόπουλου (KLE), η οποία έχει ήδη αρχίσει να συζητείται ως ένα νέο, σύγχρονο τοπόσημο της πόλης.

Η μνημειακών διαστάσεων γυναικεία φιγούρα, με στοιχεία που παραπέμπουν στη δραματική περσόνα και τη λυρική αύρα της εποχής της Divina (Callas), δεσπόζει στο κέντρο του κτηρίου σαν μια ζωντανή υπενθύμιση της δύναμης της τέχνης να μεταμορφώνει το αστικό τοπίο.

Το έργο του KLE ισορροπεί ανάμεσα στον ρεαλισμό και τον ποιητικό συμβολισμό. Το πρόσωπο της μορφής αποδίδεται με θεατρική ένταση, ματιά γεμάτη αποφασιστικότητα και μια εσωτερική δραματικότητα που θυμίζει την ψυχή μιας μεγάλης ερμηνεύτριας. Το λευκό, επιβλητικό φόρεμα – με τον όγκο και την κίνηση που παραπέμπουν σε σκηνικά κοστούμια όπερας – προσδίδει κυριολεκτικά μια «σκηνική» παρουσία στο κέντρο της πόλης. Σαν η μορφή να βγαίνει για υπόκλιση πάνω στην πρόσοψη του κτηρίου.

Γύρω της, ο καλλιτέχνης ενσωματώνει μια σειρά από οργανικά στοιχεία: κλαδιά, πουλιά και τοπικά χρώματα που συνδέουν άμεσα το έργο με τη Μεσσηνιακή φύση. Τα πουλιά – σύμβολα ελευθερίας, φωνής και πνευματικής ανάτασης – μοιάζουν να λειτουργούν ως μεταφορές της καλλιτεχνικής έκφρασης, σαν η μουσική να παίρνει ορατή μορφή στον ουρανό. Το φυσικό τοπίο που απεικονίζεται στο φόντο, με τις απαλές αποχρώσεις της θάλασσας και τα ορεινά σχήματα, εντάσσει την τοιχογραφία στο περιβάλλον της πόλης, δημιουργώντας έναν διάλογο ανάμεσα στην τέχνη και τη γεωγραφία της Καλαμάτας.

Η χρωματική παλέτα – κυρίως γαλάζια, λευκή και απαλή γήινη – προσδίδει στο έργο μια αίσθηση καθαρότητας και γαλήνης. Παράλληλα όμως, το μέγεθος και η παρουσία της μορφής δημιουργούν μια δυναμική που δύσκολα μπορεί να αγνοηθεί. Η τοιχογραφία προβάλλει μια νέα αισθητική ταυτότητα για το κέντρο της πόλης, ενώ λειτουργεί ως καλλιτεχνική γέφυρα ανάμεσα στη μουσική, τη ζωγραφική και τη δημόσια τέχνη.

Δεν πρόκειται απλώς για μια μεγάλη ζωγραφιά σε τοίχο (graffiti), αλλά για μια εικαστική πρόταση που φέρνει στην Καλαμάτα μια νέα αντίληψη: την ιδέα ότι η τέχνη μπορεί να είναι παρούσα, ορατή και βιωματική μέσα στις καθημερινές διαδρομές των κατοίκων. Το έργο προσκαλεί τον θεατή να σταθεί, να στοχαστεί και να αισθανθεί. Να αναγνωρίσει την πόλη του ως έναν ζωντανό καμβά.

Με αυτή την τοιχογραφία, η Καλαμάτα δείχνει πως ο σύγχρονος πολιτισμός μπορεί να συνυπάρχει αρμονικά με την παράδοση και την ιστορία της. Ένα έργο που δεν στολίζει απλώς έναν τοίχο, αλλά τον μετατρέπει σε αφήγηση – μια αφήγηση καλλιτεχνικής μνήμης, ταυτότητας και έμπνευσης.

*Επιμελητής Εκθέσεων, ιστορικός τέχνης, συνεργάτης Δήμου Καλαμάτας - “Φάρις”