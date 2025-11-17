eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025

9.000 τ.μ. ο νέος τερματικός σταθμός στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας

Η αναβάθμιση του αεροδρομίου της Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» αποτελεί το νέο «στοίχημα» για τη Fraport.

Η παραχώρηση - διάρκειας 40 ετών - θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο και υλοποιείται σε συνεργασία με εταιρείες των ομίλων Κοπελούζου και Κωνσταντακόπουλου. Ο σχεδιασμός προβλέπει νέο τερματικό σταθμό 9.000 τ.μ. (έναντι 3.000 τ.μ. σήμερα) και αναμένεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα από το 2028. Παράλληλα, θα υλοποιηθούν άμεσες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του αεροδρομίου, ενώ το υφιστάμενο terminal θα αξιοποιηθεί για άλλες χρήσεις. Το συνολικό ύψος της επένδυσης θα ξεπεράσει τα 75 εκατ. ευρώ. Με την ολοκλήρωση των έργων, ο αερολιμένας θα μπορεί έως το 2030 να διπλασιάσει την κίνησή του, φτάνοντας σχεδόν τους 700.000 επιβάτες, από περίπου 380.000 σήμερα.

 

 

