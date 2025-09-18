Αυξημένη αναμένεται η τιμή της σταφίδας - Σε αναμονή οι παραγωγοί της Μεσσηνίας

“Δεν έχει καθοριστεί ακόμα και είμαστε σε αναμονή. Αν δεν έχουμε τιμή μέσα στον μήνα, το πολύ να πάει μέχρι τα μέσα του Οκτωβρίου”, μας είπε ο πρόεδρος του συνεταιρισμού “Ενωση Μεσσηνίας” Γιώργος Λαζόγιαννης. Επισήμανε, ωστόσο, ότι “θα είναι παραπάνω και αρκετά σε σχέση με πέρυσι” (ήταν 2 ευρώ το κιλό) και σημείωσε πως “η ποιότητα της σταφίδας στα καλά κτήματα είναι άριστη. Βοήθησε και ο καιρός”.

Οσον αφορά τις ζημιές που υπήρξαν σε κάποιες περιοχές και οι οποίες καταγράφηκαν από τον ΕΛΓΑ, εξέφρασε την ελπίδα να καταβληθούν αποζημιώσεις στο σωστό ύψος κι έγκαιρα, εκφράζοντας επιφυλάξεις γι’ αυτές που προέρχονται από αφυδάτωση λόγω ζέστης.

Ο κ. Λαζόγιαννης δήλωσε αισιόδοξος για την τιμή και τη διάθεση της φετινής παραγωγής της σταφίδας, καθώς, όπως παρατήρησε “δεν υπάρχουν αποθέματα και θα φύγει η σταφίδα”.

Γ.Σ.