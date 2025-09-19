Η ΔΑΟΚ Τριφυλίας για τις υποχρεώσεις ιδιοκτητών θερμοκηπίων

Στην έγκριση τύπου για τα θερμοκήπια και τους θαλάμους καλλιέργειας και στην έκδοση βεβαίωσης λειτουργίας πρέπει να προχωρήσουν οι ιδιοκτήτες θερμοκηπίων.

Σε σχετική της ανακοίνωση η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας τονίζει: «Σε εφαρμογή του άρθρου 28 "Μεταβατικές διατάξεις" της υπ’ αριθμ. 2243/333582/27- 11-2020 (ΦΕΚ 5432/Β’/09-12-2020) Υπουργικής Απόφασης "Καθορισμός των τύπων και των τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής θερμοκηπίων και θαλάμων καλλιέργειας μανιταριών καθώς και θερμοκηπίων και θαλάμων θερμοκηπιακού τύπου φαρμακευτικής κάνναβης και διαδικασία έγκρισης και ελέγχου αυτών", όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 82728/27-03-2025 (ΦΕΚ 1842/Β’/15-04-2025) Κοινή Υπουργική Απόφαση, οι ιδιοκτήτες θερμοκηπίων και θαλάμων καλλιέργειας θερμοκηπιακού τύπου υποχρεούνται εντός δύο ετών σε συμμόρφωση με τις εν λόγω ρυθμίσεις, προκειμένου να συνεχίσουν να λειτουργούν.

Συγκεκριμένα οφείλουν να υποβάλουν στην αρμόδια ΔΑΟΚ αίτηση συμμόρφωσης, η οποία εκτός των αναλυτικών στοιχείων του ιδιοκτήτη (υποχρεωτικά τηλέφωνο επικοινωνίας) θα περιλαμβάνει κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Για θερμοκήπια ή θαλάμους καλλιέργειας θερμοκηπιακού τύπου που έχουν ήδη εγκατασταθεί σύμφωνα με έγκριση τύπου που εκδόθηκε με βάση τους ευρωκώδικες και το πρότυπο ΕΝ 13031.01: α. υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή σφραγισμένη και ψηφιακά υπογεγραμμένη ή με θεώρηση γνήσιου της υπογραφής στην οποία θα αναγράφεται: i) η δεκαετία εγκατάστασης, ii) η έγκριση τύπου σύμφωνα με την οποία υλοποιήθηκε η συγκεκριμένη κατασκευή και iii) η κατασκευή πληροί τους ευρωκώδικες και το πρότυπο ΕΝ 13031.01, β. αντίγραφο της έγκρισης τύπου, γ. τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 του αγροτεμαχίου και του θερμοκηπίου ή του θαλάμου καθώς και τις συντεταγμένες σε αρχείο μορφότυπου shapefile (shp) (Υπόδειγμα 9), και δ. απόσπασμα ΚΑΕΚ του ακινήτου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Σε περίπτωση ελλείψεων εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 5.

Τα θερμοκήπια ή οι θάλαμοι καλλιέργειας θερμοκηπιακού τύπου δύνανται να εκσυγχρονιστούν με την ένταξή τους σε ενωσιακά ή εθνικά επενδυτικά προγράμματα.

2. Για θερμοκήπια ή θαλάμους καλλιέργειας θερμοκηπιακού τύπου που έχουν ήδη εγκατασταθεί με έγκριση τύπου (Αγροτικής Τράπεζας, ΥΠΑΑΤ) που δεν εκδόθηκε με βάση τους ευρωκώδικες και το πρότυπο ΕΝ 13031.01: α. αντίγραφο της έγκρισης τύπου, β. τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 του αγροτεμαχίου και του θερμοκηπίου ή του θαλάμου καθώς και τις συντεταγμένες σε αρχείο μορφότυπου shapefile (shp)(Υπόδειγμα 9), και γ. απόσπασμα ΚΑΕΚ του ακινήτου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Σε περίπτωση ελλείψεων εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 5.

Τα θερμοκήπια ή οι θάλαμοι καλλιέργειας θερμοκηπιακού τύπου δύνανται να εκσυγχρονιστούν με την ένταξή τους σε ενωσιακά ή εθνικά επενδυτικά προγράμματα. Σε περίπτωση που ο εκσυγχρονισμός τους περιλαμβάνει και αλλαγές στον σκελετό του θερμοκηπίου ή θαλάμου πρέπει να συμμορφωθούν με τις προδιαγραφές σύμφωνα με το άρθρα 14, 15 και 16 της ΥΑ.

3. Για θερμοκήπια ή θαλάμους καλλιέργειας θερμοκηπιακού τύπου τα οποία δεν διαθέτουν έγκριση τύπου (ΥΠΑΑΤ, Αγροτικής Τράπεζας): α. τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 του αγροτεμαχίου και του θερμοκηπίου ή του θαλάμου, καθώς και τις συντεταγμένες σε αρχείο μορφότυπου shapefile (shp) (Υπόδειγμα 9), και β. απόσπασμα ΚΑΕΚ του ακινήτου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Τα θερμοκήπια ή οι θάλαμοι καλλιέργειας θερμοκηπιακού τύπου δύνανται να εκσυγχρονιστούν με την ένταξή τους σε ενωσιακά ή εθνικά επενδυτικά προγράμματα. Σε περίπτωση που ο εκσυγχρονισμός τους περιλαμβάνει και αλλαγές στον σκελετό του θερμοκηπίου ή θαλάμου θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση μηχανικού για την στατική επάρκεια της κατασκευής.

Η αρμόδια ΔΑΟΚ εντός αποκλειστικής ημερομηνίας 60 ημερών εκδίδει βεβαίωση λειτουργίας.

Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: Στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας στην Κυπαρισσία, 1ος όροφος, γραφεία 2 και 4, τηλ. 27613 61503. Στο Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Φιλιατρών, τηλ. 2761022338».