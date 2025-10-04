Λακωνία: Στα 7,85 ευρώ / κιλό το πρώτο αγουρόλαδο στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Αγίων Αποστόλων

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον Συνεταιρισμό η τιμή διαμορφώθηκε στα 7,85 ευρώ το κιλό.

Ο Συνεταιρισμός Αγίων Αποστόλων κάθε χρόνο πουλά το πρώτο αγουρόλαδο της ελαιοκομικής σεζόν και η τιμή που διαμορφώνεται απλώς καταγράφει την τάση της αγοράς αφού τον προϊόν έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και είναι πολύ πρώιμο.

Ενδεικτικά πέρυσι την ίδια εποχή το πρώτο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο (ένα βυτίο ποικιλίας Αθηνοελιάς) στον ίδιο Συνεταιρισμό είχε πουληθεί στα 10,20 ευρώ το κιλό, ενώ το 2023 είχαν πουληθεί σχεδόν 26 τόνοι της ίδιας ποικιλίας προς 9,25 ευρώ το κιλό

Αντίστοιχα το 2022 στην πρώτη δημοπρασία στους Αγίους Αποστόλους το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο πουλήθηκε 5,07 ευρώ το κιλό, το 2021 προς 4,20 ευρώ το κιλό, το 2020 στην τιμή των 3,80 ευρώ το κιλό και το 2019 στην τιμή των 2,70 ευρώ το κιλό.