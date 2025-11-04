Αύξηση παραγωγής ελαιολάδου στην Τουρκία

Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ με τίτλο «Turchia, contr’ordine sul calo produttivo di olio di oliva!» (“Η Τουρκία αναιρεί την εκτίμηση για μείωση της παραγωγής ελαιολάδου”), ο Μουσταφά Ταν ανακοίνωσε ότι οι προηγούμενες προβλέψεις για πτώση της τουρκικής παραγωγής αναθεωρούνται προς τα πάνω.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι πρόσφατες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η παραγωγή ελαιολάδου θα ξεπεράσει τους 300.000 τόνους και θα διαμορφωθεί περίπου στους 310.000 τόνους, χάρη στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και στη σταθερή καρποφορία σε ορισμένες περιοχές».

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι η νέα πρόβλεψη του UZZK διαφοροποιείται από τα στοιχεία που είχαν δοθεί στις αρχές Οκτωβρίου, όταν είχε εκτιμηθεί παραγωγή γύρω στους 240.000 τόνους. Η αναθεώρηση αντανακλά, όπως αναφέρει το Olivonews, «την ταχεία ανάκαμψη ορισμένων περιοχών και τη βελτίωση της καρποφορίας σε ελαιώνες της Αιγαίας ζώνης».

Για σύγκριση, κατά την προηγούμενη ελαιοκομική περίοδο 2024-2025 η Τουρκία είχε παράξει περίπου 180.000 τόνους ελαιολάδου, δηλαδή σχεδόν 70% λιγότερο από τον φετινό στόχο. Η εντυπωσιακή αυτή αύξηση αποδίδεται σε ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες, περιορισμό της ανθόπτωσης και βελτίωση των καλλιεργητικών πρακτικών, σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Γεωργίας.

Η αναθεωρημένη πρόβλεψη των 310.000 τόνων δημιουργεί νέο πλαίσιο ισορροπιών στην αγορά, σε μια περίοδο όπου οι ισπανικές εκτιμήσεις για τη σεζόν 2025-2026 παραμένουν κοντά στους 850.000 τόνους, ενώ η Ελλάδα αναμένει παραγωγή περίπου 200.000 τόνων.

Θ.Λ.